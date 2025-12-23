年末年始の医療体制について、福岡市は、混雑緩和のため新たに内科と小児科の当番医療機関を設定します。ただ、受診できる医療機関は限られるとして、市は不要不急の受診は控えるよう呼びかけています。

■高島市長

「去年は急患センターが12時間待ちという状況もありました。万が一に備えた、解熱鎮痛剤や風邪薬の用意をお願いします。」



福岡市で新たに内科と小児科の当番医療機関が設定されるのは、12月28日と、12月31日から1月3日までの年末年始の計5日間で、時間は午前9時から午後3時までです。





昨シーズンはインフルエンザの流行で急患診療センターなどが混雑したため、これまでの体制に加えて対応できる医療機関を増やしたということです。福岡市は不要不急の受診はできるだけ控えてほしいとした上で、子どもの病気などで受診を迷った時には、24時間体制で看護師などが対応する「＃8000」番にまずは電話してほしいと呼びかけています。

福岡市の内科と小児科の当番医療機関を詳しく見ていきます。



▽12月28日 内科：福岡輝栄会病院（東区）、吉村病院（早良区）

▽12月31日 内科：福岡輝栄会病院（東区）、秋本病院（中央区）

小児科：福岡市立こども病院（東区）

▽1月1日 内科：原三信病院（博多区）、秋本病院（中央区）

小児科：福岡赤十字病院（南区）

▽1月2日 内科：福岡市民病院（博多区）、福岡山王病院（早良区）

▽1月3日 内科：原三信病院（博多区）、吉村病院（早良区）

小児科：福岡市立こども病院（東区）

ただ、このように当番医療機関が設けられてはいますが、受診できる医療機関は限られています。



福岡市は、不要不急の受診はできるだけ控え、子どもの急な病気で受診するか迷った時は「＃8000」番への電話相談を呼びかけています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月22日午後5時すぎ放送