12月13日、六代目山口組が新年を迎える「事始め」を静岡県内の傘下組織で実施した。朝6時から直参組長らは会場に集合し、盃儀式の準備を進めるなか、黒いベンツに乗って姿を見せたのは司忍組長だった。【前後編の後編。前編を読む】

【独占写真】ベンツに乗って颯爽登場「高級スーツ、マフラー姿の司忍組長」 高山相談役も久し振りにメディアの前に 新直参組長の晴れ姿

この日、司組長と盃を交わしたのは代替わりなどで新たに直参に昇格した二次団体組長6名。川崎誠治・司興業組長、吉村俊一・吉川組組長、野内正博・弘道会会長、塚原心一・倉本組組長、上野真慶・奥州会津角定一家総長、定松茂伸・一道会会長（順不同）。さらに役職が変わり、盃において司組長との疑似血縁制度における関係が「子」から「弟」になった森尾卯太男・舎弟頭と藤井英治・顧問も合わせて計8名。実話誌記者が解説する。

「盃儀式の後は『事始め』が執り行なわれたと見られています。例年は山口組の行動規範の基本と言われる『山口組綱領』を全員で読み上げたり、直参組長の代表が司組長への忠誠を改めて誓う『祝い盃』、来年の組指針の発表などが行なわれます。

分裂抗争下の組指針は『和親合一』が続いていたため、新しい指針に期待が寄せられていましたが、来年も『和親合一』が継承される模様です」

「事始め」は12時30分前に終了したと見られる。その後、弘道会の野内会長⁠⁠⁠⁠⁠⁠が姿を現し、宴会に「客人」として参加する元直参組長だった親戚友好団体の会津小鉄会・高山誠賢会長を迎え入れていた。宴会に華を添えるコンパニオンも「高山会長到着前後に車に乗って会場入りしていた」（同前）という。

司組長が披露した「昭和の名曲」

13時頃から宴会が始まり、まもなく恒例のカラオケも始まった。換気のために窓を開けていたこともあり、参加者の声もメディアや警察関係者に聞こえてくる。「日本酒あります？」などと声が飛び交い、盛り上がりが窺える。

カラオケは曲が始まる前にMCの口上が入るのが「山口組宴会」でのルールのようだ。全16曲が歌われ（うち2曲は女性の声だったため、コンパニオンが歌唱したと見られる。曲はアン・ルイス『あゝ無情』、テレサ・テン『時の流れに身を任せ』）、どの組長が歌ったかは定かではないが、取材班が確認できた「直参組長の持ち歌」は以下の通り。

・河島英五『時代おくれ』

・美空ひばり『愛燦燦』

・小林旭『熱き心に』

・石原裕次郎『夜霧よ今夜も有難う』

・もんた＆ブラザーズ『ダンシング・オールナイト』

（その他、千昌夫と渡哲也の楽曲と見られる曲も）

「石原裕次郎とアンコールのもんたよしのりを歌唱したのは司組長と見られます。どちらも司組長の持ち歌として有名で、警察関係者も『相変わらずうまいな』と苦笑いしていた。もんたの歌はアンコールということもあり、声や拍手も一段と大きかった」（前出・実話誌記者）

閉会の挨拶で宴がお開きになったのは14時10分頃。その後、礼服姿の直参組長らに見送られて司組長は帰路についた。行きは灰色のスーツに白いマフラー姿だったが、灰色の和装だった。

「去年まで司組長の乗る車両のドアの開閉は竹内照明若頭が担当していたが、若頭補佐の生野靖道・石井一家総長に変わっていましたね。竹内さんが昇格した関係でしょう」（同前）

次に帰路についたのは分裂抗争が終結したことにより若頭を退いた高山清司相談役だった。

「分裂抗争を指揮した高山相談役の権力は、司組長にも引けを取らないと言われている。一方で、長年、健康状況が懸念されているため、警察関係者も高山相談役の姿が見えると熱心にカメラを回していた。

コルセットを巻いていたが、杖は確認出来ず。車に乗り込むにあたって直参組長のサポートを受けており、それも"万が一に備えて"という保険的なサポートに見えました」（同前）

その後、「客人」の高山会長、竹内若頭が帰路につき、直参組長らも上機嫌で帰路に着く。メディアや警察関係者に「お疲れさん」と声をかける直参組長もいた。

六代目山口組は12月末に「餅つき」、そして新年早々に「新年会兼司組長の誕生日会」が予定されている。警察関係者は険しい表情でこう語る。

「"2026年内に七代目が誕生するのではないか"と見る警察関係者、マスコミは多いため、これらのイベントも高い関心が寄せられるだろう。

一方で、これまでの山口組の歴史で代目が変わる時に組織分裂が繰り返されてきたのも事実。おまけに抗争終結宣言も一方的なもので、分裂抗争相手が健在であることにも変わりはない。抗争事件こそ起きていませんが、警察の警戒度は抗争下とほぼ変わらず非常に強いままです」

2026年も警察、そして市民から厳しい視線が注がれることは変わらない。日本最大の暴力団はどう舵を取っていくのか──。

（了。前編から読む）