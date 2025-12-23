クリスマスパスタって知ってる？ クリスマスの夕飯に迷ったら！赤と緑の簡単パスタTOP3
赤と緑の食材がそろうクリスマスパスタは、特別感がありながら意外と手軽に作れるのが魅力ですね。トマトや葉物野菜を使えば、食卓が一気に華やかになります。今回は、見た目も味も満足できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します
【人気レシピNo.1】赤×緑で主役級！トマトクリームのごちそうパスタ
トマトの鮮やかな赤に、グリーンの具材が映える華やかパスタです。生クリームのまろやかさとトマトの酸味がとろ〜り絡み、ツナの旨味が全体をまとめてくれます。15分で作れるのにごちそう感たっぷりで、クリスマスのメインにも大活躍する一皿ですね。
【2位以降も絶品ぞろい】クリスマスに映えるパスタレシピ
グリーンが美しいハーブ入りクリームパスタは、テーブルに出すだけでクリスマス感アップ。生クリームのコクに爽やかな香りが重なり、シンプルなのに印象に残る味わいです。
ニンニクの香ばしさと赤唐辛子のピリッと感が食欲をそそる一皿。緑の野菜がたっぷり入り、赤と緑のコントラストがクリスマスの食卓にぴったりです。副菜と合わせやすいのも魅力ですね。
クリスマスの夕飯を彩るパスタの楽しみ方
今回のクリスマスパスタは、サラダやスープと合わせれば立派なクリスマスディナーになります。盛り付けにミニトマトやハーブを添えるだけで、さらに華やかさアップ。ソースを事前に作っておけば、当日はゆでて和えるだけでラクに仕上がりますよ。
ツナのトマトクリームパスタ
【材料】（2人分）
ツナ 1缶(70g)
玉ネギ 1/2個
ブロッコリー 5~6房
ニンニク(みじん切り) 1片分
水煮トマト(缶) 200g
砂糖 小さじ 1/2
生クリーム 75ml
塩コショウ 少々
スパゲティー 160g
塩 20g
オリーブ油 適量
【下準備】
1、ツナはザルに上げ、軽く油をきる。玉ネギは薄切りにする。ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。
スパゲティーと一緒にゆでてもよいでしょう。ゆで過ぎないようにしてください。
【作り方】
1、ソースを作る。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら玉ネギを加え、中火で炒める。しんなりしたら、水煮トマト、ツナ、砂糖を加えて7分程煮る。
ソースを作る前にパスタをゆでる用のお湯を沸かし始めておくとスムーズです。
2、ソースを煮ている間にスパゲティーをゆでる。鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、表示のゆで時間通りにゆでてザルに上げ、水気をきる。
3、(1)のソースに生クリームを加えて混ぜ、塩コショウで味を調える。ゆでたスパゲティーを入れて和え、器に盛り、ブロッコリーを添える。
パセリのクリームパスタ
【材料】（2人分）
<パセリソース>
パセリ 4枝
ツナ(缶) 1缶
ニンニク 1片
粉チーズ 大さじ 2
オリーブ油 大さじ 2
スパゲティー 160g
塩 16g
生クリーム 100ml
塩コショウ 少々
プチトマト 4個
ブラックオリーブ(種抜き) 4個
パセリ(飾り用) 適量
【下準備】
1、＜パセリソース＞の材料をフードプロセッサーに入れ、ペースト状にする。
2、プチトマトは、ヘタを取って半分に切る。ブラックオリーブは3〜4等分に切る。
【作り方】
1、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、袋の指定時間通りにゆでる。
2、フライパンに＜パセリソース＞、生クリームを入れ、弱火にかける。温まれば塩コショウで味を調え、(1)のスパゲティーを加えてからめる。
加熱しすぎるとパセリの風味が損なわれるので、手早く行うのがコツです。
3、器に盛り、プチトマト、ブラックオリーブ、パセリを添える。
【No.3】赤唐辛子がアクセント！彩りシンプルクリスマスパスタ
ニンニクの香ばしさと赤唐辛子のピリッと感が食欲をそそる一皿。緑の野菜がたっぷり入り、赤と緑のコントラストがクリスマスの食卓にぴったりです。副菜と合わせやすいのも魅力ですね。
ホウレン草のパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ホウレン草 1/2束
プチトマト 6個
ソーセージ 2本
ニンニク(薄切り) 1/2片分
赤唐辛子(刻み) 1本分
オリーブ油 大さじ 3
塩コショウ 少々
【下準備】
1、ホウレン草は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。
2、ソーセージは斜め4等分に切る。
3、プチトマトはヘタを取って水洗いする。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の時間より1分短めにゆで、ザルに上げる。
2、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で加熱する。
3、(2)にホウレン草、ソーセージを加えて炒める。さらにプチトマト、(1)を加えてサッと炒め、塩コショウで味を調えて器に盛る。
