





【材料】（2人分）



ツナ 1缶(70g)

玉ネギ 1/2個

ブロッコリー 5~6房

ニンニク(みじん切り) 1片分

水煮トマト(缶) 200g

砂糖 小さじ 1/2

生クリーム 75ml

塩コショウ 少々

スパゲティー 160g

塩 20g

オリーブ油 適量



【下準備】



1、ツナはザルに上げ、軽く油をきる。玉ネギは薄切りにする。ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。



スパゲティーと一緒にゆでてもよいでしょう。ゆで過ぎないようにしてください。







【作り方】



1、ソースを作る。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら玉ネギを加え、中火で炒める。しんなりしたら、水煮トマト、ツナ、砂糖を加えて7分程煮る。



ソースを作る前にパスタをゆでる用のお湯を沸かし始めておくとスムーズです。







2、ソースを煮ている間にスパゲティーをゆでる。鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、表示のゆで時間通りにゆでてザルに上げ、水気をきる。







3、(1)のソースに生クリームを加えて混ぜ、塩コショウで味を調える。ゆでたスパゲティーを入れて和え、器に盛り、ブロッコリーを添える。







ツナのトマトクリームパスタ【材料】（2人分）ツナ 1缶(70g)玉ネギ 1/2個ブロッコリー 5~6房ニンニク(みじん切り) 1片分水煮トマト(缶) 200g砂糖 小さじ 1/2生クリーム 75ml塩コショウ 少々スパゲティー 160g塩 20gオリーブ油 適量【下準備】1、ツナはザルに上げ、軽く油をきる。玉ネギは薄切りにする。ブロッコリーは小房に分け、分量外の塩を加えた熱湯でゆで、ザルに上げる。スパゲティーと一緒にゆでてもよいでしょう。ゆで過ぎないようにしてください。【作り方】1、ソースを作る。フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら玉ネギを加え、中火で炒める。しんなりしたら、水煮トマト、ツナ、砂糖を加えて7分程煮る。ソースを作る前にパスタをゆでる用のお湯を沸かし始めておくとスムーズです。2、ソースを煮ている間にスパゲティーをゆでる。鍋に分量外の湯2000mlを沸かして塩を加え、表示のゆで時間通りにゆでてザルに上げ、水気をきる。3、(1)のソースに生クリームを加えて混ぜ、塩コショウで味を調える。ゆでたスパゲティーを入れて和え、器に盛り、ブロッコリーを添える。

【No.2】香りで差がつく♪大人のグリーンクリームパスタ







【材料】（2人分）



<パセリソース>

パセリ 4枝

ツナ(缶) 1缶

ニンニク 1片

粉チーズ 大さじ 2

オリーブ油 大さじ 2

スパゲティー 160g

塩 16g

生クリーム 100ml

塩コショウ 少々

プチトマト 4個

ブラックオリーブ(種抜き) 4個

パセリ(飾り用) 適量



【下準備】



1、＜パセリソース＞の材料をフードプロセッサーに入れ、ペースト状にする。







2、プチトマトは、ヘタを取って半分に切る。ブラックオリーブは3〜4等分に切る。



【作り方】



1、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、袋の指定時間通りにゆでる。







2、フライパンに＜パセリソース＞、生クリームを入れ、弱火にかける。温まれば塩コショウで味を調え、(1)のスパゲティーを加えてからめる。



加熱しすぎるとパセリの風味が損なわれるので、手早く行うのがコツです。







3、器に盛り、プチトマト、ブラックオリーブ、パセリを添える。







パセリのクリームパスタ【材料】（2人分）<パセリソース>パセリ 4枝ツナ(缶) 1缶ニンニク 1片粉チーズ 大さじ 2オリーブ油 大さじ 2スパゲティー 160g塩 16g生クリーム 100ml塩コショウ 少々プチトマト 4個ブラックオリーブ(種抜き) 4個パセリ(飾り用) 適量【下準備】1、＜パセリソース＞の材料をフードプロセッサーに入れ、ペースト状にする。2、プチトマトは、ヘタを取って半分に切る。ブラックオリーブは3〜4等分に切る。【作り方】1、スパゲティーはたっぷりの熱湯に塩を入れ、袋の指定時間通りにゆでる。2、フライパンに＜パセリソース＞、生クリームを入れ、弱火にかける。温まれば塩コショウで味を調え、(1)のスパゲティーを加えてからめる。加熱しすぎるとパセリの風味が損なわれるので、手早く行うのがコツです。3、器に盛り、プチトマト、ブラックオリーブ、パセリを添える。

【No.3】赤唐辛子がアクセント！彩りシンプルクリスマスパスタ







【材料】（2人分）



スパゲティー 160g

塩 16g

ホウレン草 1/2束

プチトマト 6個

ソーセージ 2本

ニンニク(薄切り) 1/2片分

赤唐辛子(刻み) 1本分

オリーブ油 大さじ 3

塩コショウ 少々



【下準備】



1、ホウレン草は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。







2、ソーセージは斜め4等分に切る。



3、プチトマトはヘタを取って水洗いする。



【作り方】



1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の時間より1分短めにゆで、ザルに上げる。







2、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で加熱する。







3、(2)にホウレン草、ソーセージを加えて炒める。さらにプチトマト、(1)を加えてサッと炒め、塩コショウで味を調えて器に盛る。







ホウレン草のパスタ【材料】（2人分）スパゲティー 160g塩 16gホウレン草 1/2束プチトマト 6個ソーセージ 2本ニンニク(薄切り) 1/2片分赤唐辛子(刻み) 1本分オリーブ油 大さじ 3塩コショウ 少々【下準備】1、ホウレン草は根元を切り落とし、長さ3〜4cmに切る。2、ソーセージは斜め4等分に切る。3、プチトマトはヘタを取って水洗いする。【作り方】1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の時間より1分短めにゆで、ザルに上げる。2、フライパンにオリーブ油、ニンニク、赤唐辛子を入れて弱火で加熱する。3、(2)にホウレン草、ソーセージを加えて炒める。さらにプチトマト、(1)を加えてサッと炒め、塩コショウで味を調えて器に盛る。

赤と緑の食材がそろうクリスマスパスタは、特別感がありながら意外と手軽に作れるのが魅力ですね。トマトや葉物野菜を使えば、食卓が一気に華やかになります。今回は、見た目も味も満足できる人気レシピランキングTOP3をご紹介します【人気レシピNo.1】赤×緑で主役級！トマトクリームのごちそうパスタトマトの鮮やかな赤に、グリーンの具材が映える華やかパスタです。生クリームのまろやかさとトマトの酸味がとろ〜り絡み、ツナの旨味が全体をまとめてくれます。15分で作れるのにごちそう感たっぷりで、クリスマスのメインにも大活躍する一皿ですね。【2位以降も絶品ぞろい】クリスマスに映えるパスタレシピグリーンが美しいハーブ入りクリームパスタは、テーブルに出すだけでクリスマス感アップ。生クリームのコクに爽やかな香りが重なり、シンプルなのに印象に残る味わいです。ニンニクの香ばしさと赤唐辛子のピリッと感が食欲をそそる一皿。緑の野菜がたっぷり入り、赤と緑のコントラストがクリスマスの食卓にぴったりです。副菜と合わせやすいのも魅力ですね。クリスマスの夕飯を彩るパスタの楽しみ方今回のクリスマスパスタは、サラダやスープと合わせれば立派なクリスマスディナーになります。盛り付けにミニトマトやハーブを添えるだけで、さらに華やかさアップ。ソースを事前に作っておけば、当日はゆでて和えるだけでラクに仕上がりますよ。