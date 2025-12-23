※2025年10月撮影

トップ画像は、流山キッコーマン工場の壁面にある「流山本町まちなかミュージアム」。明治30年代、流山小学校生徒が万上丸に乗って奉迎に出発する光景。誰かエライ人が流山に来られるのでしょうか。

野田醤油株式会社流山工場（現・流山キッコーマン株式会社）昭和15年（1940）頃。右手前から鉄道線路が見えます。

野田醤油株式会社流山工場内引込線（現・流山キッコーマン株式会社）昭和4年（1929）頃。

江戸川沿いの本町通りに出ました。歴史のありそうな商家があります。

国の登録有形文化財「寺田園旧店舗」です。「流山万華鏡ギャラリー＆ミュージアム」として公開されています。

流山市教育委員会の解説板。

内容は以下です。

「寺田園旧店舗 国登録有形文化財第12-0154号

寺田家は流山村の草分けといわれる六軒百姓の一つで、明治30年代の街並みを記した資料には「寺田茶乾物屋」とあり、昭和38年に移転するまで店舗として利用されていました。

旧店舗は、流山本町の大通りに西面を入口にして建ち、通りに唯一残る黒漆喰仕上げの土蔵造りの見世蔵です。建物は間口4間、奥行2間で、2階建て寄棟造、平入瓦葺きです。正面側には奥行7尺の前庇、背面には奥行1間半の後庇を設け、さらに1間の後設下屋が付いていました。

建築年代は、寺田家の「諸事支払簿」に「見世蔵間口4間奥行5間2尺 明治22年9月立前」と記録されているほか、建物二階の梁には、「明治22年9月建 寺田伊助 75年8ヶ月」と書かれた墨書があります。

寺田園旧店舗は、米などの物資が集荷された江戸川の水運業やみりん醸造業で栄えた時期に建てられた、流山本町に遺る貴重な文化財です。 平成25年3月 流山市教育委員会 」

ギャラリーにお邪魔しました。国の登録有形文化財証があります。

万華鏡が飾られています。

小学生の時に作った万華鏡と、ちょっと（ホンとはかなり）違います。

これらは、美しい硝子の工芸品です。

初めて万華鏡の工芸品を見ました。すごいです。一見の価値があります。

散歩を続けます。

（写真・文/住田至朗）

