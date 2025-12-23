被爆80年の今年、新たな決意をした被爆者の男性がいます。

核なき世界を “理想” で終わらせてはいけないと訴えを続けます。

（被爆講話）

「身体を起こしたときにピカっとなった。今まで感じたことのない暑さを感じた」

当時の惨状は80年たった今も鮮明に覚えています。

被爆者の山川 剛さん 89歳。

児童や生徒に向けた被爆体験講話は、年間90回に上ります。

（被爆者 山川 剛さん）

「80年前の出来事が繰り返し起こらない。そういう世の中を作るというのが目的」

節目となる今年、“決意” したことがあります。

（被爆者 山川 剛さん）

「平和な世の中を作り上げるのに役立つ人を育てるのが教育の目的。平和教育の必修化というのを日本と言わず、世界中で取り組むべき。平和教育必修化元年に今年はしたい」

山川さんが被爆したのは、爆心地から4.3キロの長崎市浪の平町。

当時8歳、防空壕の外で泥だんごを作って遊んでいたときのことでした。

（被爆者 山川 剛さん）

「敵機、敵機とどなっている。掌の上には泥饅頭が乗っていた。それを地面に置いた。立ち上がった瞬間に、こっちの方からピカッと。一瞬だが、とにかく猛烈な光が長崎中を埋め尽くした。一瞬」

◆平和教育の原点

24歳で小学校の教師になった山川さん。

1970年、「被爆教師の会」に入会します。

そこで、子どもたちに戦争や原爆についてのアンケートを行ったことが、平和教育の原点となりました。

（被爆者 山川 剛さん）

「『戦争や原爆の話を誰から聞きますか』という設問があった。選択肢の一つとして “先生から” というのがあった。これが一番選ばれなかった。非常にショックで、その時以来、平和について学ぶということを子どもにさせなければ大変だと」

その2年後、「ナガサキの原爆読本」を独自に制作しました。

（被爆者 山川 剛さん）

「子どもの手に持たせるものを作ろうと」

原爆の惨状や被爆後、白血病になって亡くなった先生の話など4冊がセットになっていて、市内の小・中学校に配布し、教材として使われました。

◆抗議のさざ波を立て続ける

（被爆者 山川 剛さん）

「私たちの抗議のさざ波はアメリカの大陸には届いている。

とにかくさざ波を立て続けるというのが大事」

1974年に被爆した教師5人で “核実験に抗議する座り込み” を始めたほか、定年後は被爆体験講話を続けています。

このような取り組みが評価され、おととし、平和活動に貢献した個人や団体に贈られる「秋月平和賞」を受賞しました。

現在、「長崎の証言の会」の運営委員を務めている山川さん。

（被爆者 山川 剛さん）

「対話と教育は非常に賛成」

原爆の体験を次の世代に伝えようと出版している証言集の編集にも携わっています。

一方、長年、活動を続けてきた中で、山川さんはある“危機感”を募らせていました。

（被爆者 山川 剛さん）

「戦後最大の危機は間違いない。核が使用されたらどういうことが起こるのか考えると国のラインは必要ない」

◆減り続ける被爆者

9月に行われた「反核9の日の座り込み」。

被爆者や市民が核廃絶を訴えました。

この日の長崎市の最高気温は、34.2℃。

厳しい暑さの中、日陰で参加する山川さんの姿がありました。

（被爆者 山川 剛さん）

「対策をしていかないと体力が持たない」

被爆者の平均年齢は、今年「86.13歳」に。〔去年は85.58歳〕

県内の被爆者は「2万3543人」で、去年の同じ時期に比べ1800人あまり減っています。〔去年は2万5412人〕

◆「息が続く限り核兵器廃絶を求める」

来年90歳を迎える山川さんが、将来を担う子どもたちに語り続ける、いのちの尊さや平和への思い。

（被爆者 山川 剛さん）

「私が一番願っているのは…」

平和教育のバトンは、現役の教師にもつながっています。

（天草市立楠浦小学校 加島 政幸 校長）

「子どもたちに(平和の)種を撒いてもらった。平和をじっくり考え見つめ直す。主体的な態度に結び付けて行きたい」

被爆者のいない時代が近づくなか、核兵器の廃絶を“理想”で終わらせてはいけない。

被爆80年の決意です。

（被爆者 山川 剛さん）

「二度と被爆者を作らない、イコール核兵器ゼロ。これが願い。息が続く限りは核兵器廃絶を求める」