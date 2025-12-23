ミラノ・コルティナ五輪に向けての最終選考会となったフィギュアスケートの全日本選手権が終了。ペアでは、三浦璃来選手・木原龍一選手(りくりゅう)ペアと、長岡柚奈選手・森口澄士選手(ゆなすみ)ペアが五輪出場を決めました。

今大会では、先日のグランプリファイナルで優勝したりくりゅうペアがSPで1位発進。しかし三浦選手の左肩のケガもあり、フリーは棄権となりました。これまでの好成績が認められ、救済措置で代表権を獲得。三浦選手は早期の回復と練習の再開に意気込みました。

世界大会でも優勝を重ねるなど、日本が誇るペアとして注目されるりくりゅうペア。互いの存在について聞かれると、三浦選手は「無くてはならない存在。結成当初からずっとサポートしてくれていて、本当に龍一くんがいなければ私はここまで成長することができなかった」と語ります。これに木原選手も「お互い無くてはならない存在ですし、璃来ちゃんが僕に声をかけてくれなかったら(結成年となった)2019年におそらく引退していたと思う。そこからここまで一緒に積み上げていくことができたので、心から感謝しています」と、目を合わせながら思いを明かしました。

演技だけではなく、日頃からも信頼関係をのぞかせるりくりゅうペア。この2人に憧れを抱いているというのが、ともに五輪出場を決めたゆなすみペアです。

長岡選手は、ペア転向の決断のキッカケとなったのが、りくりゅうペアの演技を生で見たことだとコメント。「昔から憧れの存在。多幸感にあふれていて、技術的な面でも本当に素晴らしくて。その頃はペアに詳しくなかったんですけど、素人目で見ても素晴らしいなと思って、私もこんなペアになりたいと思いました」と明かしました。

続けて森口選手も、りくりゅうペアと挑む五輪について光栄だと語りながら「日本のペアって本当に人口が少なくて、りくりゅうペアというのは有名でも、ペア界っていうのはまだ有名ではない。そこを盛り上げるための一歩かなと思いますし、ペアを目指すスケーターが増えてくれればいいなと思うので。僕たちと、りくりゅう先輩と、素晴らしいオリンピックのペア演技にしたい」と意気込みました。