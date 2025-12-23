水野美紀、“お気に入り”のシーン明かす ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップ
齊藤京子＆水野美紀がW主演で“同一人物”を演じるカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）がきょう23日に最終話を迎えるのに先立って、水野のクランクアップの様子とコメントが届いた。
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップを迎えた主要キャスト
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
2人で１役の主人公“篠原玲子＝レイコ”に挑戦し、座長として約2ヶ月間撮影現場を引っ張った齊藤と水野。“亡くなった娘のための復讐”というだけあって「つらいシーンが多かった」と話す齊藤は、ハードなスケジュールを乗り越え「“無事に終わった”という安心感と、“ついに終わってしまった”という寂しさが入り混じっています」と、本音を吐露。初の復讐劇で、初の母親役だったこともあり「これまでの作品とは違った達成感があります」と、目に涙を浮かべた。
一方、先に撮影を終えた水野は「１つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです！」と、今回の役柄を新鮮に感じた様子。さらに「ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか！？どうか楽しみにご覧いただければと思います」と、最終話に向けての見どころも語った。
■水野美紀コメント
無事にクランクアップを迎えることができてホッとしています。1つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです！私と京子ちゃんが共存するシーンが毎話ありますが、監督の工夫をこらした演出がとても印象的でした。特に、第4話の、屋上にレールを敷いて交差するシーンがお気に入りです。来週はいよいよ最終話…ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか！？どうか楽しみにご覧いただければと思います。
■最終話あらすじ
「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコ（水野美紀／齊藤京子）はがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！
【写真】『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』クランクアップを迎えた主要キャスト
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
一方、先に撮影を終えた水野は「１つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです！」と、今回の役柄を新鮮に感じた様子。さらに「ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか！？どうか楽しみにご覧いただければと思います」と、最終話に向けての見どころも語った。
■水野美紀コメント
無事にクランクアップを迎えることができてホッとしています。1つの役を2人で演じることが初めての経験で、とても楽しかったです！私と京子ちゃんが共存するシーンが毎話ありますが、監督の工夫をこらした演出がとても印象的でした。特に、第4話の、屋上にレールを敷いて交差するシーンがお気に入りです。来週はいよいよ最終話…ラスボスが手ごわくて一筋縄ではいきませんが、果たして玲子は敵を倒すことができるのか！？どうか楽しみにご覧いただければと思います。
■最終話あらすじ
「一番罪深いのは…あなたの地獄のような苦しみに気づかなかったお母さん」。
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知った玲子＝レイコ（水野美紀／齊藤京子）はがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだモンスター・沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始め…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか――。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！