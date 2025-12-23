2026年1月2、3日に行われる第102回箱根駅伝。前回大会2位の駒澤大学は、キャプテンの山川拓馬選手(4年)や佐藤圭汰選手(4年)、伊藤蒼唯選手(4年)、帰山侑大選手(4年)ら4年生を中心に箱根路に臨みます。

選手が語る仲間への信頼「お前ならこれくらい走るだろう」

駒澤大学は、今季の駅伝シーズン、10月の出雲駅伝では5位に終わるも、全日本大学駅伝で最多を更新する17回目の栄冠。箱根駅伝では3年ぶりの王座奪還を狙います。

11月末、約1か月後に迫る戦いに向けて、千葉県で行う強化合宿に密着。この日行ったのは、1200m×5本と400m×2本のスピード練習。集団の先頭はペースをコントロールする役目がありますが、1本目はエースの佐藤選手がきっちりと設定通りのペースメークを見せます。

4本目はキャプテンの山川選手が先頭へ。設定よりも速いペースで進む山川選手に、集団後方にいた佐藤選手は「(ペースを)上げなくていいよ」と声を掛けます。結局、山川選手は設定より速いペースでフィニッシュ。キャプテンといえども、ペースをコントロールするのは容易ではありません。

厳しい練習の後には『一番ペースメークがうまいのは誰か』について和気あいあいと話していた選手たち。

桑田駿介選手(2年)が「今日僕？今日は僕やろ」、村上響選手(3年)が「いや、桑田は速かった」と会話が弾む中、冷静な伊藤選手が「なんか言ってますよ。引っ張りが一番うまいのは僕です。0.1秒とかで抑えるんで」と笑います。

何でも口に出せるのは、仲間としての信頼の証し。4年生としてチームを引っ張る伊藤選手と帰山選手は、その信頼の大きさを口にします。

伊藤選手は「練習のあの感じもいつも通り。『お前ならこれくらい走るだろう』という信頼があるからこそ、強気な目標を相手に与えたりする」と話し、帰山選手は「練習の時はバチバチやりますし、試合になったら負けたくない。そういう意味で4年生もいい仲間たちかなと思っています」と語りました。

海に向かって「優勝するぞー！」 王座奪還へ佐藤圭汰の思い

練習後のお昼は牛丼。卵を2つ投入した佐藤選手は「やばい、めっちゃうまい。卵をいっぱいかけて食べられて満足です」と笑みを浮かべます。

楽しい昼食の後はチームメートと散歩で白子町の海岸へお出かけ。海に向かって横一列に並ぶと、伊藤選手の「優勝するぞー！」との叫びに、他の選手たちも「おー！」と笑顔で応えました。

前回大会で7区区間新記録(1時間0分43秒)を出した佐藤選手は、今季ケガでチームを離れた期間もありましたが、全日本大学駅伝では7区区間3位の走りで優勝に貢献。学生トップランナーであるチームの柱は、「ここで結果を残せないと駒澤に来た意味がない。しっかりと区間賞を取ってチームとしても総合優勝して、最後笑って終えられるように頑張りたいなと思っています」と自身最後の箱根路へ力強く意気込みました。