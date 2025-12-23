「かわいすぎるビールの売り子」ほのか、4年ぶりグラビアで色気放つ
CanCamモデルとして活動し、現在は競馬番組などに出演するほのかが、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）グラビアに登場した。
【写真】思わずドキッ！「かわいすぎるビールの売り子」ほのか4年ぶりグラビア
ほのかは「かわいすぎるビールの売り子」として注目を集め、2019年から2024年まで「CanCam」の専属モデルを務めた。最近では『うま DOKI』（KBS京都）のMCを務めるなど幅広いジャンルで活躍している。
4年ぶりとなるグラビアとなった今回、変わらぬスレンダーボディ、そして以前よりも磨きがかかった美貌と大人の色香が堪能できる6ページを展開している。
同誌には、ゆうちゃみ、天野ちよ、百田汐里、ほのか、豊田ルナ、井手美希、大嶋みく、斉藤優里、鳥海かう、杉浦みずきらも登場する。
