◇アフリカ・ネーションズカップ 2025(日本時間22日〜2026年1月19日、モロッコ)

アフリカ最強国を決めるアフリカ・ネーションズカップの開幕戦で、衝撃ゴールが飛び出しました。

ワールドクラスのゴールが生まれたのは、22日に行われたグループAの第1節、開催国・モロッコとコモロの一戦。

1点リードの後半29分、モロッコは中盤から相手ペナルティーエリアへふわりと浮かせたパスを送ります。このボールに反応したのはモロッコ代表のアユブ・エル・カービ選手。

エリア内へ走り込むと、後方からのパスに対してオーバーヘッドシュート。これがゴール左隅へと吸い込まれ、モロッコに追加点をもたらしました。試合はモロッコが2-0で勝利しています。

モロッコは2026年6月開催のワールドカップで、グループCに入っています。一方の日本はグループF。決勝トーナメント1回戦ではグループCの1位とグループFの2位が、グループFの1位とグループCの2位がそれぞれ対戦することになっているため、日本と対戦する可能性があります。

2022年W杯ではアフリカ勢として初のベスト4入りを果たすなど、サッカー界での存在感を高めているモロッコ。日本の前に立ちはだかる可能性のあるライバル国に注目が集まります。