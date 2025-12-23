親が養育できない子を匿名で託せる「赤ちゃんのゆりかご（仮称）」（赤ちゃんポスト）の設置を目指す大阪府泉佐野市と、設置先となるりんくう総合医療センター（同市）が２２日、合同で記者会見を開いた。

市は２０２６年度中の開設に向けて、今年度内に事業計画を策定し、府との具体的協議に入る方針を示した。

赤ちゃんポスト設置を盛り込んだセンター運営方針案は１８日、市議会で可決された。記者会見はこれを受けて開かれ、千代松大耕（ひろやす）市長と、同センターの松岡哲也病院長が出席した。

運営には預けられた子の受け入れ先となる乳児院や、それを仲介する児童相談所との連携が必要で、いずれも府が所管する。府は事業計画を示すよう市側に求めており、千代松市長は「（センター内の）ワーキンググループで検討し、３月末には出来上がると考えている」と述べた。

必要となるハード面の整備や、運営に必要なスタッフの確保については、「必要な経費は市が負担する」と強調。ふるさと納税を原資とする福祉基金（残高約２４億円）を財源として、来年度の当初予算案に、まず施設改修費を計上する方針を示した。

赤ちゃんポストが設置されれば全国３例目で、行政主導では初となる。センターの松岡病院長は「成功すれば一つのモデルになる。良い形でスタートできるよう、市としっかりと協議していきたい」と述べた。