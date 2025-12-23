【スタバ新作レポ】定番スコーンが進化 バターの旨みがたまらない新スコーンを一足先に実食
スターバックスは定番商品として愛されている『スコーン』を26日より刷新。1996年の日本上陸当時から親しまれてきたスコーンは、今回“原点回帰”をテーマに開発。形状から食感、味わいまで、アップデートされている。発売に先駆けて編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】ホイップまで⋯まさに”抹茶づくし”同日より登場する『玉露抹茶 フラペチーノ』
これまで三角形が象徴的だったスコーンは、ころんとした丸みのあるフォルムに刷新された。理由はシンプルで、バターの風味と食感をよりバランス良く楽しめる形を追求した結果だという。実際に手に取ると、表面はこんがりと焼き色が付き、ひと目で具材の存在感が伝わってくる。
まず試食したのは『チョコレートチャンクスコーン』。生地には大きさの異なる2種類のチョコレートチャンクが練り込まれており、ひと口ごとに食感の違いが楽しめる。外側はさっくりと軽く、中はしっとり。噛みしめるたびにバターのコクが広がり、甘さは控えめながら満足感のある仕上がりだった。コーヒーと合わせることで、チョコレートの風味がより引き立つ印象だ。
続いて『抹茶＆ホワイトチョコスコーン』を実食。抹茶のほどよい苦みが生地全体に広がり、そこにホワイトチョコレートのまろやかな甘みが加わることで、味わいに立体感が生まれている。抹茶の風味は主張しすぎず、後味はすっきり。甘いものが得意でない人でも手に取りやすいバランスだと感じた。同日より発売される『玉露抹茶 フラペチーノ』や『玉露抹茶 ラテ』と合わせて楽しみたい一品に。
今回のスコーンで印象的だったのは、具材だけでなく“生地そのもの”の存在感だ。バターの旨みをしっかりと感じられながらも重たさはなく、ついもう一つ食べたくなる軽やかさがある。ラテやフラペチーノと一緒に楽しんだときの相性の良さも意識されていることが伝わってきた。
■商品概要
『チョコレートチャンクスコーン』
価格（税込）：持ち帰り275円 店内280円
『抹茶&ホワイトチョコスコーン』
価格（税込）：持ち帰り285円 店内290円
■販売期間
12月26日〜
