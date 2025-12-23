【追悼’25】『夢グループ』石田社長が見た｢プロ意識を貫いた…橋 幸夫｣

橋 幸夫9月4日逝去 享年82

車イスから突然立ち上がり発した言葉石田重廣（『夢グループ』社長）

亡くなる３ヵ月ほど前に滋賀・東近江市で開かれた、『夢グループ』コンサートでのことです。アルツハイマー型認知症を公表していた橋さんは、リハーサルでは立っているだけで何も歌いません。それでも本番になるとプロ根性からか、『潮来笠(いたこがさ)』など３曲を歌唱。歌詞を忘れることもありましたが、お客さんは「がんばって」と温かく見守ってくれました。

コンサート終了後は、ファンの方々が待つロビーを車イスに座った橋さんが80mほど移動します。この様子は、情報番組も中継していました。司会の男性が、橋さんにつき添っていた私に「社長、橋さんから一言ください」と要望。橋さんは、コンサートが終わってから何の反応も示さない。ダメもとで「ファンの方に何かない？」とお願いすると、突然車イスから立ち上がってこう言ったんです。

「百戦錬磨！ お客様をこれからも応援しますよ」

亡くなる直前の橋さんのどこに、そんな力強い言葉を発する力があったのか……。今でも不思議で仕方がありませんが、プロ意識を貫いた昭和の大スター・橋さんを象徴する感動的なシーンでした。

