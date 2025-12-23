斉藤優里（C）光文社／週刊FLASH 写真：清田大介

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/23】元乃木坂46でトップライバーとして活躍中の斉藤優里が、12月23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいバストを披露している。

【写真】元乃木坂46西野七瀬・斉藤優里ら集結 新年会ショット

◆斉藤優里「FLASH」6年ぶり登場


同誌では6年ぶりとなるグラビアを披露した斉藤。美しい谷間がくっきりと際立つ姿や、高地県の自然溢れるロケーションの中でオトナの色香溢れる水着姿を見せている。

◆表紙はゆうちゃみ


今号の表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみ。そのほか誌面には、ほのか、杉浦みずきらも登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】