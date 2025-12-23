ゆうちゃみ（C）光文社／週刊FLASH 写真：横山マサト

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/23】モデルのゆうちゃみが、12月23日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭に登場。美しいスタイルを披露している。

【写真】ゆうちゃみ、美バストのぞく大胆衣装姿

◆ゆうちゃみ、美バスト披露


今やテレビの顔とも言える活躍を続けるゆうちゃみが登場。美しいウエストやバストを披露するほか、ナチュラルで柔らかい表情など“国民的愛されギャル”の素顔を引き出したグラビアとなっている。

インタビューでは、バラエティで年上男性と接する際の、彼女らしい心構えなどについて語っている。

◆ほのか・斉藤優里・杉浦みずきら登場


そのほか今号には、ほのか、斉藤優里、杉浦みずきらも登場する。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】