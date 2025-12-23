ゆうちゃみ、美バスト＆ウエスト際立つ「週刊FLASH」表紙登場
【モデルプレス＝2025/12/23】モデルのゆうちゃみが、12月23日発売の『週刊FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭に登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】ゆうちゃみ、美バストのぞく大胆衣装姿
今やテレビの顔とも言える活躍を続けるゆうちゃみが登場。美しいウエストやバストを披露するほか、ナチュラルで柔らかい表情など“国民的愛されギャル”の素顔を引き出したグラビアとなっている。
インタビューでは、バラエティで年上男性と接する際の、彼女らしい心構えなどについて語っている。
そのほか今号には、ほのか、斉藤優里、杉浦みずきらも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
