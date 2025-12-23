「サンデーモーニング」杉浦みずき、色白美脚チラリ 透明感溢れるグラビア披露
【モデルプレス＝2025/12/23】「セント・フォース」に所属するアナウンサー・杉浦みずきが、12月23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。美しいスタイルを披露している。
【写真】「サンモニ」杉浦みずき、色白美脚スラリ
『サンデーモーニング』にキャスターとして出演し、お茶の間の人気を博す杉浦がグラビアページに登場。とびっきりの透明感と美貌を堪能できる6ページとなっており、色白の美しい脚をのぞかせている。
今号の表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみ。そのほか誌面には、ほのか、斉藤優里らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「サンモニ」杉浦みずき、色白美脚スラリ
◆杉浦みずき、美スタイル披露
『サンデーモーニング』にキャスターとして出演し、お茶の間の人気を博す杉浦がグラビアページに登場。とびっきりの透明感と美貌を堪能できる6ページとなっており、色白の美しい脚をのぞかせている。
◆表紙はゆうちゃみ
今号の表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみ。そのほか誌面には、ほのか、斉藤優里らも登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】