黒縁メガネでコート姿も圧倒的美スタイル…松嶋菜々子 激しい雨の中での撮影　１月期ドラマロケ発見！

圧倒的スタイルは隠せない

黒縁メガネをかけ、手を振りながらニッコリと笑っているのは、松嶋菜々子（52）だ。

12月中旬、東京・新宿では、’26年１月期のドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（テレビ朝日系）のロケが行われていた。この日は冬らしい寒さで、時折、激しい雨が降るなど不安定な空模様。そんな中、大粒の雨から守るように、傘をさした大勢のスタッフに取り囲まれて歩く松嶋を発見した。

「『ドクターX〜外科医・大門未知子〜』や『緊急取調室』といった人気シリーズを生み出した木曜日ドラマ枠で、松嶋さんにとって、テレビ朝日系連ドラ初主演となります。本作の舞台は、東京国税局・資料調査課（通称コメ）に新設されたドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室、通称”ザッコク”。

松嶋は、その創設者で国税局きっての敏腕調査官・米田正子を演じています。米田は日本酒とお米が大好きで”ザッコク”の特注キッチンに釜を持ち込み、ことあるごとに白米を食す変わり者。彼女がズルく悪どい脱税者たちを成敗する痛快エンタメドラマです」（テレビ誌ライター）

冒頭に話を戻そう。この日は時折、横殴りの雨が降るなど、傘をさしていても、松嶋の髪型は乱れ、顔には雨粒が当たる。そのたびに、スタッフが松嶋のかけたメガネのレンズを拭くなどしていたが、松嶋はそれがおかしいのか、終始笑顔。

幸い雨は止み、撮影が再開。松嶋は、共演の佐野勇斗（27）や高橋克実（64）らとともに颯爽と歩くシーンの撮影などを行っていた。全身、黒いコートに身を包んでいたが、圧倒的美スタイルは隠せない。遠目に見ていた見物人からは「めっちゃキレイ」「スタイル凄い！」といった声が漏れていた。松嶋は、同役について、

〈正子の、一生懸命頑張っている人が報われる世界であってほしいという正義感や気持ちは、私自身にも通じる部分があると感じていますし、正子はそうした思いが誰よりも強いキャラクターなので、いろいろと広がりのある役柄になりそうです〉（番組公式HPより）

と語っている。

松嶋といえば、’25年前期のNHK 連続テレビ小説『あんぱん』で、北村匠海（28）演じる柳井嵩の勝ち気な母・登美子を演じ、視聴者に強烈なインパクトを与えた。年末の紅白歌合戦では、主演の朝田のぶを演じた今田美桜（28）が司会を担当、松嶋がゲスト審査員に選ばれており、その掛け合いも注目されている。

この年末年始、松嶋にとってはゆっくりする暇もなく超多忙な日々が続きそうだが、『おコメの女』ではどんなキャラを見せてくれるのか。視聴者にとっては、楽しみでしかない。

