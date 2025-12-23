元CanCamモデル・ほのか、4年ぶりグラビアでスレンダーボディ開放
【モデルプレス＝2025/12/23】モデルのほのかが、12月23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場。変わらぬスタイルを披露している。
【写真】元CanCamモデル、スラリ美脚全開
CanCamモデルとして活動し、現在は競馬番組などに出演するほのかが、 4年ぶりとなるグラビアを披露。変わらぬスレンダーボディ、そして以前よりも磨きがかかった美貌と大人の色香が堪能できる6ページとなっている。
今号の表紙と巻頭グラビアはゆうちゃみ。そのほか誌面には、斉藤優里、杉浦みずきらも登場する。（modelpress編集部）
