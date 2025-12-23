大人も欲しくなるぅぅぅ♡【マクドナルド】可愛さ反則級！「新作ハッピーセット」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、子どもから大人まで欲しくなりそうな「すみっコぐらし」のお店シリーズが登場！ 第1弾として12月12日から12月25日まで販売されていますが、買いそびれても、2026年1月9日スタートの第3弾で再登場する予定。全4種類 + シークレット1種のラインナップで、どれが出るかのワクワク感も魅力です。今回はそんな「すみっコぐらし」のおもちゃをご紹介します。

箱だけでテンションUP！ すみっコが集合したピンクボックスが可愛い

今回のシリーズは、お店の種類が5つあり、そのどれが入っているかは開けるまでのお楽しみ。淡いピンクのボックスには、すみっコぐらしの仲間たちが勢ぞろいしていて、手に取った瞬間からワクワクする可愛さです。おもちゃを取り出した後も、箱ごと飾りたくなるほどの仕上がりです。

シール遊びを楽しめる！「ねこのベーカリー」はパン屋さんごっこにぴったり

@ftn_picsレポーターHaruさんが当たったのは「ねこのベーカリー」。店内やねこに貼れるシールが付属されているので、貼り付けながら遊べるのが魅力です。自分だけのお店をつくれるのも楽しいポイント。筆者も「ハッピーセット®」を購入すると「とんかつのマクドナルドレストラン」が当たり、子どもも大喜び！ シリーズ同士を並べれば、遊びの幅がさらに広がりそうです。

