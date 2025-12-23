地震や台風、集中豪雨など災害が多い日本。いざというときのため、日頃からの備えが大切なのはもちろんですが、実際に街の人たちはどんな対策をしているのでしょうか？ そこで今回は、「防災備蓄」をテーマに20代から60代までの男女43人にアンケートを実施。あわせて、備蓄向け商品の開発や啓発活動を進める企業の取り組みも取材しました。

◆街の声：備蓄「十分」は1人だけ



アンケートをみてみると、実際に「十分な備蓄がある」と答えたのは1人だけで、「十分ではない」と答えた人が62.8%（27人）、「必要は感じているが準備できていない」という人も34.9%（15人）という結果でした。

備蓄を行っている人も、行っていない人も全員が、必要性を感じているという結果に（「防災備蓄アンケート」より）

実際にどんな備蓄をしているかという質問では、定番の防災リュック、食料品、水などの備蓄と並んで、カセットコンロの準備や、飲料・お菓子のローリングストックを行っている人も多くみられました。中には「テント､燃料､バーナーなどを備えている（いかなごさん/60代男性・兵庫県）」といったキャンプ用品を活用する人や、「ハザードマップ、避難場所を家族で確認すること（50代男性・大阪府）」といった家族との情報共有などを挙げる人も。

街の人は実際にこんな防災備蓄をしているようです（「防災備蓄アンケート」より）

◆課題は「場所」と「量」 ローリングストックの悩みも



備蓄のネックになっていることを聞いてみると、「場所がない、備蓄してても賞味期限がきれる（あやさん/30代女性・兵庫県）」「スペースがない、量が多いのでローリングストックが大変（50代男性・兵庫県）」というように、スペース不足の声が目立ちました。

次いで多かったのは、量の問題。「6人家族なんでどれくらい用意したらいいのか量がわからない（島野さん/40代女性・大阪府）」「家族3日分は多いので、1人2リットルくらいしか貯められていない（40代女性・大阪府）」と言った、適正量がわからないという人や、十分な量が準備できていないという声も。ちなみに、政府広報オンラインによると、水は一日一人当たり3リットルを最低3日分、できれば7日分備えることが推奨されています。さらに食品も1週間分、となれば、家族が多いと膨大な量ですね……。



それ以外にも「備蓄のものを保管する場所はどこが適正なのか（ちびちぃさん/40代女性・大阪府）」「ローリングストックを心がけていますが、同じものばかり買っています。栄養バランスなどあまり考えられていない気がします（のりこさん/30代女性・大阪府）」「重いし、非常食は値段が高い（40代女性・大阪府）」など、様々なお悩みの声が寄せられました。

◆企業の取り組み：気軽に始める“ちょ備蓄”提案



皆さん、いろいろと試行錯誤している様子がアンケートから見えてきました。一方で、より気軽に防災に取り組んでもらおうと、ちょっとした工夫や発想の転換のヒントを発信している企業もあります。

その1つ、サントリーは、「サントリー天然水」の防災備蓄啓発活動として、新たなプロジェクト“ちょ備蓄”を今年、発表しています。担当者は「備蓄は“全部揃えよう”と完璧を求めすぎると負担になる。ちょっと意識を変えるだけで、日常の行動が備えにつながるのでは」と話します。

サントリー天然水「ちょ備蓄」プロジェクトのWEBサイト

防災備蓄に関するちょっとしたアイデアが紹介されている

具体的には、日用品などの買い置きと備蓄を別のものと区別せず、特売日にいつものものを多めに買っておくというような、ちょっとした備蓄のコツをウェブサイトで紹介。災害時には需要が集中して物資不足が起こることも多いですが、日頃から少しずつ備蓄することで、社会的な混乱を防ぐ意味合いもあるそうです。



ネックになりがちな「場所」の問題に対しても、分散させて家中の「スキマ」にペットボトルなどを保管する方法を提案しています。調査結果や防災のプロによるアドバイスなどの情報も豊富なので、防災備蓄に不安がある人には参考になるのでは。

◆災害経験が生んだ備蓄商品 グリコの開発背景



備蓄向けの商品開発に取り組む企業もあります。江崎グリコは、国産初の乳幼児液体ミルク「アイクレオ 赤ちゃんミルク」や、定番のビスケット菓子「ビスコ」の備蓄用保存缶を販売しています。



広報担当者によると、ビスコ保存缶は、「阪神・淡路大震災を経験した社員が、避難先の小学校でパンと水が毎日配られている中、『同じものばかり食べられない』『甘いものも欲しい』という避難者の声を聞いたところから開発された」そう。

「ビスコ」の備蓄用保存缶（左）と、国産初の乳幼児液体ミルク「アイクレオ 赤ちゃんミルク」（右）

また、海外では40年以上前からある乳幼児液体ミルクについて、同社での開発・製造の契機となったのは、熊本地震の際に「『国産の液体ミルク』が欲しいという声が高まったこと」だったといいます。



世に送り出すまでには相当な苦労もあったようで「開発当時、日本では食品衛生法、健康増進法（特別用途食品）ともに、母乳代替品は”粉ミルク”しか基準が設定されていなかったため、製造・販売ができませんでした。何度も厚生労働省に足を運び、行政とともに基準を設定し、2018年8月に法令が改正され、乳児用液体ミルクの製造・販売が可能になりました」。



発売当初は防災備蓄として注目されましたが、現在では「外出時や夜間授乳など、日常での利用も広がっている」そうです。「商品を通じて、子育てを少しでも楽に感じてもらえればうれしい」と担当者は話していました。

◆まずは「無理なく続けられる備え」から



防災備蓄は「大掛かりな準備が必要」と構えてしまいがちですが、食べ慣れた食品や日用品を少し多めに買い置きしたり、ローリングストックとして日常的に使いながら入れ替えたりするなど、無理のない工夫で継続できる取り組みもあります。生活の中で負担なく続けられる方法を見つけることが、備えを進める一歩になりそうです。



（取材・文＝中口のり子）