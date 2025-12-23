イオンリテールはこのほど、主にシニアをサポートしている家族や身近な人たちの悩み、課題を川柳にした「第3回ケアラー川柳コンテスト」の入選作を発表した。応募総数2842句の中から最優秀賞1句、優秀賞8句の入選作品、佳作10句、特別賞として、にっこり賞を1句選出した。



【最優秀賞】



「介護して 母と心の 糸電話」(ペンネーム・夢追い人)



講評：あたたかな雰囲気の漂う一句で、「心の糸電話」という表現が素敵ですね。作者の言葉選びにセンスを感じました。



【優秀賞】



「ケアラーが 生命線を 伸ばしてる」(てぬき親父)



講評：ケアラーの頑張る姿が浮かんでくる川柳。支える人の役割りを「生命線を伸ばしてる」とたたえた言葉が良いですね。



「スマイルは なぜか忘れぬ 母が好き」(あんどらごら)



講評：母の様子を、素直な言葉とともに表していらっしゃいます。そのスマイルのおかげで色々な場面が和むのでしょう。



「また来るね 握ったチカラ 強くなる」(もものたね)



講評：別れ際に話しかけている場面を詠まれました。握る手から相手の気持ちを感じとった嬉しさも伝わってきました。



「リハビリの 母の瞳は アスリート」(かのカッチャン)



講評：リハビリ中の母の一生懸命さを「アスリート」に例えた一句。その姿を近くで見守っているからこそ詠めた句ですね。



「共倒れ 防ぐ介護の 支え合い」(ほり・たく)



講評：「支え合い」という言葉にさまざまな人間模様が見えてくる一句。多くの人に響く17音でしょう。



「車椅子 母と見上げる オリオン座」(ひろP)



講評：しみじみと夜空を見上げているシーンが上手に描かれています。星のきらめきに心が癒されたひとときなのかも知れません。



「息子より 嫁だと笑い 母は逝く」(ヒメ父)



講評：母からの言葉に感謝の気持ちが込められていることが伝わってくる内容。情景をしっかり詠まれました。



「突き刺さる 言葉は丸め 転がそう」(笑うカメ)



講評：前向きな言葉で完成された作品。「転がそう」とまとめた下5音には、明るさや力強さが垣間見えます。



【にっこり賞】



「助け合い 家族はチーム 笑い合う」(福ちゃん)



講評：家族のいきいきとした姿が川柳になっています。助け合い、笑い合う、という言葉のリズムも良いですね。



（よろず～ニュース編集部）