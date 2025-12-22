2025年3月5日、BMWから新型「2シリーズ グランクーペ」が発表されました。

都会的で流麗なフォルムと、コンパクトながらもしっかりとした走行性能を両立したこのモデルは、SNSでもさまざまな反響を呼んでいます。

では、SNSはこの新型モデルをどのように受け止めているのでしょうか。

先進さが際立つ、新型グランクーペのエクステリアはSNSでも好評！

今回のモデルでは、クーペらしい低く構えたプロポーションと、シャープなラインが際立つスタイルが特徴です。

特にフロントでは、BMWの象徴であるキドニーグリルに斜めのデザイン処理を取り入れることで、先進的な雰囲気を演出しているとしています。

リアビューにおいても、幅広さと力強さを印象づける水平基調のキャラクターラインに加え、立体的な造形のLEDリアコンビネーションライトが後方からの視認性を高めています。

また、リアバンパー下部にはディフューザー形状が施され、よりスポーティさが際立つデザインとなっています。

こうしたデザインについて、SNSでは「サイズ感がちょうどいい」「スタイリッシュでかっこいい」などのコメントが見られます。

上質さと先進性が融合、高評価を集める新型インテリア

新型2シリーズ グランクーペは、外観だけでなくインテリアデザインにも多くの関心が寄せられています。

運転席側からセンターへと緩やかに湾曲した12.3インチのインフォメーションディスプレイと10.25インチのコントロールディスプレイを配置しています。

また、車内の雰囲気を演出するアンビエントライトや、質感にこだわったファブリックと合成皮革のコンビシートなども標準装備されており、機能性と上質感を高い次元で両立させていることがうかがえます。

SNSでは「メーターまわりの未来感がすごい」「コンパクトクラスとは思えない上質な仕立て」といった好意的な声が見受けられます。

一方で、「物理ボタンが減ってしまったのが残念」といった意見も見られました。

走行シーンに応じた多彩なパワートレインがユーザーの選択肢を広げる

新型2シリーズ グランクーペは、複数のパワートレインを用意し、幅広いニーズに対応しています。

たとえば、「220グランクーペ」には、1.5L直列3気筒BMWツインパワー・ターボ・ガソリン・エンジンが搭載されています。

また、「220dグランクーペ」は、2.0L直列4気筒ディーゼルターボを搭載しています。

これらは48Vマイルド・ハイブリッドを組み合わせることで、より力強い走りを実現しています。

このほか、特に走行性能を重視するユーザーに向けて、「M235 xDrive グランクーペ」という2.0L直列4気筒ターボエンジンを搭載するMパフォーマンス・モデルが設定されています。

SNSでは「220iのマイルドハイブリッドが街乗りにちょうど良さそう」「ディーゼルも扱いやすくて力強い」といった好印象な意見がよく見受けられます。

それぞれのパワートレインは明確な個性を持っており、ユーザーのライフスタイルや走行シーンに応じた選択肢がそろっているといえます。

このように、新型2シリーズ グランクーペは、洗練されたエクステリアデザインや先進的なインテリア装備、さらに多彩なパワートレイン構成を備えたモデルといえます。

SNSでもデザインや走行性能、室内空間の質感に対して好意的な声が数多く寄せられている一方、疑問や不満を持つ人もいることが見受けられます。

今後、2シリーズ グランクーペがどのように発展していくのか注目です。