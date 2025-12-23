『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』最終回 “レイコ”齊藤京子、人生をかけた復讐劇はクライマックスへ
齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の最終回が23日の今夜放送される。
【写真】レイコ（齊藤京子）に立ちはだかる沙織（新川優愛）と新堂（竹財輝之助）
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を活写する。
■最終回あらすじ
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知ったレイコはがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだ沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始める…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか…。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送。
【写真】レイコ（齊藤京子）に立ちはだかる沙織（新川優愛）と新堂（竹財輝之助）
本作はあしだかおる・アオイセイによる同名コミックを実写ドラマ化した復讐エンターテインメント。幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入。捨て身の復讐劇を活写する。
優奈（大友花恋）は亡くなる前、沙織（新川優愛）の策略にはめられ、新堂議員（竹財輝之助）の息がかかった不動産会社社長・影山（姜暢雄）との望まない関係を強いられ、心に深い傷を負っていた。その事実を、沙織から送られてきた動画で初めて知ったレイコはがく然。娘を救えなかった罪悪感に耐えきれず、空（佐藤大空）を連れて姿を消してしまう。
別れを告げるメールを受け取った成瀬（白岩瑠姫）は、レイコのマンションへ急いだ。空っぽの部屋に現れたのは、レイコをも追い込んだ沙織。「邪魔者はいなくなった」と成瀬を誘惑し、“レイコは優奈に会いにあの世へ行った”と勝ち誇った顔で知らせる。
そのころ、圭太（日影琉叶）の失われていた記憶が奇跡的に回復。優奈が死んだのは「僕のせいだ」と思いもよらぬ真実を語り始める…。
娘の命が奪われた“あの日”、一体何があったのか…。すべての真相が明らかになるなか、玲子＝レイコの人生をかけた復讐劇がついにクライマックスを迎える！
火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週火曜23時放送。