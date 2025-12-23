◆報知プレミアムボクシング ▽後楽園ホールのヒーローたち 第２８回年末特別版【前編】

２０２５年も残すところ、あとわずか。１２月のボクシング連載「後楽園ホールのヒーローたち」は、年末特別編として、本紙評論家で元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏（４３）に２５年の振り返りと、２６年の予想を掲載。２７日にはサウジアラビアで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が防衛戦、世界３階級制覇王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がスーパーバンタム級転向初戦と、まだまだ試合が続くボクシング界だが、前編は今年国内で行われた世界戦のベスト５をピックアップ。後編では２６年の注目カード、ブレイクを予感させる選手を紹介する。

【第５位】▽ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦（２月２４日、有明アリーナ）

△王者・堤聖也（引き分け）同級４位・比嘉大吾△

１９９５年生まれ同士の４年４か月ぶりの再戦は、予想通りに打ち合いとなった。この試合のハイライトは何といっても９回の攻防だ。比嘉の左フックに堤がダウン。再開後に仕留めにかかったが、今度は逆に堤のカウンターの右ストレートがヒット。比嘉は前のめりにキャンバスに崩れ落ちた。立ち上がったがダメージは明白。チャンスとみた堤はパンチをまとめたが、比嘉は何とかしのいだ。

一進一退の激しい攻防のまま終了のゴング。３人のジャッジ全員が１１４―１１４だった。比嘉は前年９月に当時のＷＢＯ王者・武居由樹に挑み、１１回にダウンを奪いながら僅差の判定負け。堤戦後の７月にはアントニオ・バルガス（ＷＢＡ王者）に挑み最終１２回にダウンを奪われ、またも引き分け。最後の最後に勝ちきれない選手として、記憶の中に刻まれた。

【第４位】▽ＷＢＡ・ＷＢＣ世界フライ級王座統一戦１２回戦（３月１３日、両国国技館）

〇ＷＢＣ王者・寺地拳四朗（ＴＫＯ１２回１分３１秒）ＷＢＡ王者・ユーリ阿久井政悟●

戦前の予想では拳四朗がリードしていたが、開始のゴングが鳴ると阿久井の動きが光った。キーポイントは、ジャブの差し合いでどれだけ優位に立てるか。そう思って見ていると、阿久井の距離感が非常によく、ジャブから得意の右につなげ、序盤は対等以上に見えた。

中盤からは一進一退の攻防になったが、１１回を終わっての採点は２―１で阿久井がリード。しかし、ダメージの蓄積は阿久井の方が大きかった。拳四朗は最終１２回、右ストレートでチャンスを切り開くと、連打を仕掛け一気にフィニッシュへと持ち込んだ。激しい１２ラウンドに及ぶ攻防の中、最後は２階級制覇を達成している拳四朗の戦略、戦術が光った一戦となった。日本人王者同士による統一戦は、想像以上に激しく、好ファイトだった。

【第３位】▽ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦１２回戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

〇２位・井上拓真（判 定）１位・那須川天心●

話題性という意味では２０２５年のトップクラスで、正直、どちらが勝つか分からなかった。戦前の予想ではスピードに勝る天心が若干リードとも思っていたが、最後はキャリアの差が出た。１、２回と天心は相手との距離を保ち、遠い位置からパンチを当てポイントを奪った。ここまでは作戦通りだったが、３回から拓真が距離を詰め接近戦を挑んだことで流れが変わった。

４回終了後の公開採点を聞いて、拓真は「よし」と思ったはずだ。天心は流れを引き戻そうと必死だったが、結局、変わることはなかった。初の世界戦となった天心に対し、拓真は７戦目と経験値の差が浮き彫りとなった。この試合は、ボクシングファンだけでなく、普段ボクシングを見ない人たちにも興味を抱かせる一戦となった。陰のＭＶＰは試合を成立させたプロモーターだと思う。

【第２位】▽ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王座統一戦１２回戦（６月８日、有明コロシアム）

〇ＷＢＣ王者・中谷潤人（ＴＫＯ６回終了）ＩＢＦ王者・西田凌佑●

潤人（中谷）の試合の入り方に驚かされた。通常ならば初回は相手の出方を静かに見ていくものだが、いきなりの猛攻だった。セコンド陣と話し合って決めたというが、開始直後からフル回転の相手に西田は面食らったはずだ。本来、西田はディフェンス力に優れた選手で、相手のパンチをまともに受けない。それがうそのように、初回から潤人のパンチがことごとくヒットしていた。西田があんなに被弾する姿を見たのは初めてだった。

潤人は相手との距離が遠くても、近くても、どんな状態からでもパンチを当てる技術を持っている。相手にとってはお手上げだ。だが、西田は３、４回とポイントを取ることができたし、敗れはしたがチャンピオンとしての意地は見せた。最終的には潤人の強さが際立った一戦となった。

【第１位】▽４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ１２回戦（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

〇４団体統一王者・井上尚弥（判 定）ＷＢＡ暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ●

過去最強という評価を得ていたアフマダリエフだったが、そんな相手にも尚弥（井上）は付け入る隙を与えなかった。何より、ボクシングの幅が広いということを改めて証明した。尚弥はファンから求められているものが、他の選手とは比べものにならないぐらい高いレベルにある。倒すのは当たり前で、その倒し方がどんなものなのか。本人もそれを分かっているのか、必ず倒しに行く。だから、被弾もする。ダウンシーンがあるのは、リスクを冒してでも倒しに行く姿勢を崩さないからだ。

だが、この試合は違った。ジャブ、ストレートをヒットして動く。アフマダリエフが打ち返そうとしても、もうその場にはいない。終始スピードで圧倒。足を使い、テクニックをフル回転させ相手を翻弄（ほんろう）した。結果は判定だったが、ＫＯでなくてもあそこまでファンを満足させられるボクサーは、世界中探してもそうは見当たらない。さらにボディー打ちの妙技だ。序盤から狙い澄ましたように打ち、相手がタフなアフマダリエフでなかったら、中盤にはボディーブローで試合が決まっていたはずだ。アフマダリエフが中盤から一気に失速したのは、ボディーブローの影響だ。

尚弥のオールマイティーな姿に最強の相手もお手上げだった。圧倒的な攻撃力で敵をねじ伏せるスタイルに加え、同じ土俵に立たせずポイントアウトするヒットアンドアウェー。試合後は、今の尚弥に勝てる選手はいないと感じた。（元ＷＢＣ世界バンタム級チャンピオン）