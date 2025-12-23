森昌彦の“壁”越えた吉田孝司が語る捕手争いの舞台裏 “強気のリード”誕生秘話と長嶋監督の信頼 末次利光「一世一代の大仕事」逆転サヨナラ満塁アーチ
プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！
読売ジャイアンツの「V9戦士」2人がレジェン堂に。「史上最強の5番打者」末次利光氏と「強気のリード」で巨人投手陣を支えた吉田孝司氏。長嶋茂雄氏・王貞治氏らの知られざるエピソード、末次氏の伝説の逆転満塁サヨナラホームラン、“大きな壁”森昌彦氏との吉田氏のレギュラー争いなど徳光和夫が切り込んだ。
大きな壁・森昌彦「若手にチャンスを与えない」伝説
徳光和夫：
吉田さんは、1軍に定着するわけでございますけど、吉田さんが入団したころは巨人のキャッチャーといいますと、森さんがいらっしゃいました。大きな壁だったんでしょうね。森さんは。
[森昌彦（現・祇晶（まさあき））（88）1955年巨人入団
巨人V9時代の正捕手。8年連続ベストナイン。通算1341安打。ヤクルト・西武のコーチを経て西武監督。リーグ優勝8回・日本一6回]
吉田孝司：
そうですね。大きな壁って、大きすぎましたよね。
ただあの人は本当に、なんだかんだ言われますけど、本当のプロフェッショナルっていうんですか。
若い人に、これから出てくる人間にチャンスを与えないんですよ。
吉田：
例えば川上さんが「ヨシ、点数も入ったし、次の回用意しとけ」って言われますよね。
森さんはそこでね、僕にチャンスを与えたくないわけですよ。
「いやおやじさん、バッティングちょっと良くなりましたから、もう1座席打ちたいんですけど」って言うわけですよ。
そうすると川上さんは、「そうか、じゃあ森が打つか」って。それで「ヨシ、もういいよ」って言っちゃうわけですよ。
2024年9月3日放送
大矢明彦：
その当時って、吉田（孝司）さんが少しずつジャイアンツで出てくる。
森（昌彦）さんが「おまえが大矢か」って言ってくれて、「はい。よろしくお願いします」と。
何か教えてくれるかなと思ったら、「おい、うちの吉田打たせんなよ」って最初に言われたんですよね。
徳光：
そうですか。
大矢：
びっくりしました。プロってこういうもんかなと思って。
徳光：
ライバル、自分にとってポジションのライバルである後輩をちゃんと抑えろよ、ヤクルトはってことですよね。
大矢：
「あいつ（吉田）はな、2ストライクまではまっすぐ狙ってる」。
徳光：
そんなことまで言うんですか。
吉田：
チャンスを与えないんですよね。やっぱりプロですよね。
徳光：
やっぱり川上さんへの信頼が厚かったんですか、森さんは。
吉田：
それはもう絶対あります。「天王山」っていうのがあるじゃないですか。
巨人−阪神天王山、その前の試合で（吉田が）打っててもダメなんですよ。
やっぱり必ず（出場するのは）森さんなんです。だからすごい信頼感は、森さん、川上さん持ってましたね。
徳光：
つまり森さんとは違ったリードの仕方をしなければいけないというところに。
吉田：
それを手伝っていただいたというのが、やっぱり牧野（茂）さんなんですよね。
[牧野茂（1984年没56歳）1952年名古屋（現中日）入団
巨人コーチとして「ドジャース戦法」を導入。川上哲治監督の名参謀として「V9」に貢献した]
徳光：
牧野さん。
吉田：
牧野さんがね、試合終わって「ヨシきょう何もないんだろう。ちょっと俺につきあえ」と。
で、牧野さんが行きつけのお店、料理屋さんに連れて行ってくれて、「おまえに言うけどね。森と同じリードをしてたら、おまえは使わないよと。森と違うリードをするんだよ」。
吉田：
ただ、今、森（のリード）を見ててもね、外角が多いだろと。おまえはね、内角攻めてみろよ」と。それがすごく当たったんですよ。
だから「強気の吉田」とかね、さっき徳光さんが言っていただいたようにね。
徳光：
慶応の大橋、立教の槌田っていう、本当に名捕手、大学を代表する名捕手たちがですね、残念ながら、森さんの壁を越えられなかったんですけど。
吉田さんはそれをやがて越えるようになるわけでありますけども。
徳光：
巨人のキャッチャーの出場数、今、吉田さんが入団されてからのをまとめましたけれども、こうやって見ると、1972年にバッテリーコーチ兼任で森さんが72年からで。森さんの壁をついに越えるのが1974年。
74年どうでした？104試合・吉田孝司、森昌彦49試合というのは。
その前の年が肉薄したんですね。
吉田：
そうですね。
徳光：
森昌彦91、吉田孝司84。
吉田：
84だもんね。
徳光：
森さんは兼任コーチになったじゃないですか。
兼任コーチになりましたら、やっぱりいろいろ指導はしてくれたんですか？
吉田：
僕は1回も教わったことないです。申し訳ない。
徳光：
いけない質問しちゃったかな。
ずっとライバルとして見ていたってことですよね。
吉田：
ライバルとして見てくれてるんです。
血気盛んな長嶋監督 灰皿蹴って足の指をねんざ伝説
徳光：
末次さんから見まして、ちょっと長嶋さんやっぱり変わったな、選手から監督っていうのはこういう変化なのかなということをお感じになったことあります？
末次：
やっぱり最初の監督の時ですよね。これの時はね、まだあのあれですよ、カッカカッカするっていうかね。
意気盛んっていうか、ダメなときはそのへんのある物をみんな蹴飛ばしてましたからね。
徳光：
蹴るって、どんなもの蹴るんですか？
末次：
いや、ヤカン。
吉田：
こんなヤカンあるじゃないですか、ヤカン。
麦茶入ってるんですよ。こんなでっかいの。それいっぱい入ってるんですよね。痛いんだけど、バカーンって蹴るんですよ。
それが1回、あれ張本（勲）さんがいる時だから優勝した時だな。
張本さんにお茶っ葉がバーンッて。
そういう時もありました。
末次：
本当、固定した灰皿を1回蹴って、親指ねんざされたこともありました。
徳光：
そうですか。固定した物を。
末次：
運動靴の指の先がこう切って、指だけこう出してあって。
これはまだ現役時代の感覚が残っているなと。そういう感じですよ。
吉田：
長嶋監督の1年目（1975年）最下位になったじゃないですか。
あの時本当、マスコミからもめちゃくちゃ言われたじゃないですか。
特にキャッチャーとしてはね。もう本当にボロクソに言われましたから。
吉田：
その次の年（1976年）、8月ごろにね、長嶋さんがね、「ヨシ、俺とお前のね、2人だけの（投手交代の）サインを作ろう」と言ってくれてね、なんかすごくね、緊張感が倍以上になりました。
でも本当にね、サイン出したらね、すぐ（ピッチャーを）代えてくれました。
それだけにすごく責任感というのかな、感じましたね。
徳光：
ということは、受けているおまえが一番分かるんだという、そういう信頼感があったわけですね。吉田さんに対してね。
吉田：
はい。
徳光：
オールスターにもお出になったんじゃないですかね。
選ばれましたよね、MVPにもその時、オールスターで。
吉田：
はい。
オールスターであれはね、ピッチヒッターに出る前に、相手のピッチリーターが村田兆治さん。
王さんと張本さんが「ヨシ、球速いから、もうね目つぶってね、ワンツースリーで打て」って。「わかりました。行ってきます」ていったら、本当に当たったんですよね。
徳光：
そうですか。
[1976年オールスター第3戦（大阪球場）
最終回代打で登場した吉田は2点タイムリー3塁打。MVPに選ばれた]
吉田：
MVPをもらって帰る時に、王さんが「ヨシ、きょうはもう、お前のために祝宴だ」って言って、全員で祝っていただきました。
徳光：
いい思い出ですね。
吉田：
いい思い出ですね。
徳光：
一番いい年だったかもしれませんね、これは。
吉田：
一番よかったですね。
徳光：
これで、森さんとは違う形で俺はキャッチャーになれたなっていうことは自覚があったんですか？
[1976年、吉田は自己最多の124試合に出場。初の規定打席にも到達、打率.260]
吉田：
そうですね。長嶋さんの時に優勝して、あれが一番の思い出ですよね。
吉田：
優勝した時の写真をね、僕は小林（繁）と抱き合うところあるんですけど、マウンド上で。あの写真が一番好きですね。
「一世一代の大仕事」 逆転サヨナラ満塁ホームラン伝説
徳光：
末さんのやっぱり、逆転サヨナラ満塁ホームラン。
1976年、これは本当に忘れられない。このホームランの思い出をお話しいただけませんかね。
末次：
いやあれはね、あの時だけは本当に自分じゃなくなりましたもんね。
はち切れたっていうか。
徳光：
あれは状況としまして、王さんが敬遠からのフォアボールで出られたんですよね。
それで山本和行さんですよ。代わったんですよね。
末次：
なんで代わったのかと思ってね。
徳光：
代わったことによって、あれですか。
末次：
左ピッチャーは僕大好きでしたからね。
性格も彼は、意外とさっぱりしてるんですよね。
ファウルに粘ってると、そのうち真ん中投げてくんじゃないかなっていう。
案の定、近くへ投げてきましたよね。
[藤田平（77）1965年ドラフト2位
首位打者1回。通算2064安打の名ショート。ベストナイン7回・ダイヤモンドグラブ賞3回]
徳光：
ただあの時にですね、藤田平が山本和行のところに行ったのを覚えてますかね。
末次：
なんか行ってましたかね。
2025年9月16日放送
山本和行：
逆転サヨナラ満塁ホームラン。末次さんに。
フォアボールになってもいいからフォークボールで行こうと思ったんですよ。
藤田平さんがファーストだったんですよ。
でファールになって、藤田平さんがマウンドに来たんですよね。「インコース狙ってると思うで」って、こうやって言われたんですよ。
そういうことなのかな、じゃあフォークボールで行こうと思ったけど、裏をかいて外の真っすぐいこうって投げたらコンと打たれちゃったって。
徳光：
そんなことがあったんですか。
徳光：
山本さんは外角に投げたっていう。
末次：
それはちょっと甘く入ってきた。
徳光：
打った瞬間にホームランって分かりました？。
吉田：
ホームランだった。もう瞬間。僕らも見てて。
末次：
もう完璧だと思って、それでホームに向かってきた時に、見た時に、長嶋さんが（三本間の）半分ぐらいのところでもう。
ホームプレートのところじゃないんですよ。もう半分ぐらいのところにカーって来てるんですよ。
カメラマンもあの時は、サード側も1塁側も両方いて、どっちが出るのかなと思って新聞見た時に、いっぱい長嶋さんの方（の写真）が出てましたね。
徳光：
そうですね。
でも、末次さんの野球人生の中でも忘れないシーンでしょうね。
末次：
最高のですよね。
徳光：
翌年の末次さんですけども、オープン戦の試合前にアクシデントがあってという。
[1977年3月20日、練習中の末次の左目に打球が直撃。後遺症により同年での現役引退を余儀なくされた]
末次：
一番安全なところにいたのに、センターのバックスクリーンの真下ですよ。
それで淡口がレフトで、淡口とキャッチボールやってたんですよ。
普通、前に守ってる人が、「行った」とか言うんですよ、「危ない」とか。その声がまったくなかったんですよ。
だからもう、目を開けたまま、眼球にボールの縫い目がつくぐらい。
そのぐらいもろに当たったんですよ。
[アクシデントの前年は34歳。119試合に出場して打率.281]
徳光：
末次さんとしましては、前の年の逆転満塁ホームランもあるし、「いよいよこれからだ、俺の出番だな」っていう感じはあったわけでしょ？
末次：
一番いい時だったんですよ。自分でも本当にいい感じでつかんできた矢先だったんでね。残念は残念でしたけどね。
徳光：
吉田さんはその後、長島監督のあとの藤田監督、さらに王監督の1年目（1984年）まで現役を続けられたということで。
吉田：
専任コーチになる予定だったんですけどね。専任コーチになると給料下がるんですよ。
徳光：
コーチはそうなんだ。
吉田：
そうなんですよ。王さんがね、「兼任」でやれと。そしたら給料下がらないだろう。王さんの恩情ですよ。
徳光：
王さんも憎いな。
吉田孝司の巨人での実働年数は19年。王貞治（22年）、森昌彦・柴田勲（20年）に次ぐ球団歴代4位タイ。
吉田：
そうですよ。その代わりに、みんなの先頭に立ってやってくれよと。「全然まだ体力がありますから大丈夫ですよ」と。
徳光：
でもその間にですね、やっぱり西本だ、江川だ、育ってきてるわけじゃないですか。
これはもう本当に吉田さんの力が大きいと思うんでありますけども。
[西本聖（69）1975年ドラフト外入団
シュートを武器にドラフト外最多の165勝。1989年、中日に移籍して20勝を挙げ最多勝。沢村賞1回]
吉田：
やっぱり西本は本当によく練習しましたね。やっぱり意思がすごく強い。頑固ですね。
僕もそれ知ってるから、もうシュート、シュート、シュート、全部シュートなんですよ。
徳光：
江川はどういうふうに映ってらっしゃいました。
[江川卓（70）1978年阪神ドラフト1位
「江川騒動」を経て小林繁とトレードで巨人へ。高校時代から数々の“怪物・江川”伝説を残す]
吉田：
ボールが違うんですよ。
ランナーがいないときは適当に放るでしょ。
ランナーが出ると、ウィーンと。
徳光：
一気にギアを上げると。
吉田：
真っ直ぐとカーブだけで抑えちゃうんですよね。
[吉田孝司は引退後、巨人バッテリーコーチを経てスカウト・編成部長。2012年から横浜DeNAの編成・スカウト部長を経てGM補佐も務めた]
徳光：
吉田さんのこういうお話を伺いますと、やっぱり違う形ですけども、江川も西本もプロだなという感じしますよね。それぞれ個性がありますね。
[末次利光は引退後、巨人の打撃コーチ・2軍監督などを経てスカウト部長・編成部長も務めた]
徳光：
末次さんは、長嶋さん、王さん・王さん、長嶋さんのあとを受けまして、常にバッターボックスに立ってらっしゃいました。
その今、長嶋さんが泉下に眠られているということになりますけど、もしひと言声をかけるとすると、どんなお言葉になりますかね。
末次：
やっぱりあれですよね、長嶋さんのゲームに対する情熱っていうんですかね。
こういうものって、僕は今でもね、継いでいくものだと思うんですよ。
若い選手でも平気で2ストライクから、ド真ん中見逃して帰ってくるじゃないですか。
長嶋さんだったら、絶対ああいうことないですよ。
あの打席での執念というものは、ものすごいものがあったし。
そういうものというのは、絶対継いでいかなきゃいけないなと、僕はそう思いますね。
徳光：
なるほどね。きょうはどうもありがとうございました。長時間本当にありがとうございました。
末次・吉田：
ありがとうございました。
（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年9月30日放送より）