長嶋茂雄“食堂ティーバッティング”に衝撃…王貞治「荒川道場」の“日本刀”訓練は 末次利光＆吉田孝司が語る巨人V9秘話
プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！
読売ジャイアンツの「V9戦士」2人がレジェン堂に。「史上最強の5番打者」末次利光氏と「強気のリード」で巨人投手陣を支えた吉田孝司氏。長嶋茂雄氏・王貞治氏らの知られざるエピソード、末次氏の伝説の逆転満塁サヨナラホームラン、“大きな壁”森昌彦氏との吉田氏のレギュラー争いなど徳光和夫が切り込んだ。
末次・吉田も大緊張 川上監督の“オーラ”伝説
吉田孝司：
（監督の）川上哲治さんがやっぱりすごかったですね。怖いっていうかな、すごいオーラっていうのがあって。
徳光和夫：
川上さんもオーラありました？
吉田：
僕は、あいさつするのも本当に直立不動になる感じでした。
徳光：
川上さんといえばあれですよ、やっぱり相当、末次さんは同県・同郷人としまして目をかけられたということはないんですか？
末次：
全然かわいがられてないですからね。
徳光：
そうですか。
末次：
厳しかったですよ。
徳光：
どういう存在ですか、川上さん？
末次：
いやもう、まったくかけ離れた存在でしたから。
徳光：
同郷の人間としまして、同県人としましては、憧れの人のもとで野球ができる。
末次：
もともとできると思ってなかったですからね。
それがやるようになってから、堀内恒夫が（1年後に）入ってきた時に、川上さんと平気で話してるんですよね。
徳光：
堀内さんはね。
末次：
「こいつ何だ」と思って。こっちは2年か3年くらいはね、「おはようございます」、「失礼します」そんなことしか交わしてないのに、あんな平気でペラペラしゃべってるわけですよ。
「こいつ」と思ってね。本当にうらやましいのとね、本当にそういうあれがありましたけどね。
食堂で打撃練習 長嶋の衝撃バットスイング伝説
徳光：
吉田さん、最初に多摩川の合宿所の食堂で、いきなり長嶋さんの練習をご覧になったと、私は伺いましたけど。
吉田：
当時は巨人軍といえどもね、雨天練習場がなかったんですよ。
それが後楽園で1日ぐらい雨だと休むわけですよ。
でも3日間くらい雨が降ったんですよ。
吉田：
そしたら僕ら1年目の時ですから、多摩川の合宿所で集合がかかって、「今からすぐ網を張ってくれと、食堂に。ティーバッティングをやるからちゃんと張ってくれ」と。
で、1軍の選手が順番に来られてティーバッティングやるんですけど。
その時の、やっぱり長嶋さんの。僕高校出たばっかりですからね。
ティーバッティングを見て、本当にびっくりしましたね。
徳光：
どういうびっくりの仕方？
吉田：
速さですよ。バットスピードの速さ。
ダーン、ボーンと、本当ネットがね、破れそうな本当にそんな感じ。
ほかの選手とはまた違うんですよ。それはずっと何年も見ましたけど、やっぱり長嶋さんのティーバッティングが一番すごいですね。バットのヘッドスピードがあるんですよね。
徳光：
そうですか。
王さんと長嶋さんのボールの運び方って言いましょうか、どういうふうに表現したらいいですかね。
吉田：
まず王さんはね、やっぱりゆっくりシューッと引いてきて、自分のタイミングのところで打つんですよ。ボールを運んでる感じなんですよ。
徳光：
乗せる感じですか？
吉田：
乗せる感じ、バットに。
長嶋さんは、来た球をパーンと打つわけですよ。
徳光：
はじく？
吉田：
もうはじくっていうかね、あの人得意の下半身で打てっちゅうの。
だんだんキャッチャーの方に下がってくるんですよ。
僕は下がって、最後ネットのあれが、最後の最後にこんなんなっちゃって。
「長嶋さん、ちょっともうすいません」って言わなきゃ、言えないから。
どんどん下がって、最後はもう一番ケツまで下がって。
でもね、勉強になりましたね。
荒川道場で末次が見た 王貞治“打撃の秘密”伝説
徳光：
（荒川博の）「荒川道場」でも稽古をしたというか、練習したというか。
王さんと一緒にしたんですか？
末次：
もちろんそうですよ。王さんがスイング始めると、僕は正座して見てるんですよ、正座して。
その時にひとつ思ったのは、タイミングに取るときにポッと見てると、王さんが親指でタイミングを取ってるんですよ、足の親指で。
末次：
こっちの親指をピュッと上げたときに、ポッと足を上げる、このリズム、この親指だけで取ってたんです。
徳光：
初めて聞いた話ですね。
末次：
それで、王さんに僕ぶつけたんですよ。
そしたら王さん、「そうか？」って。
「そうですよ、王さん」って言って。
本人は全然無意識だったんですよ。
徳光：
荒川道場って思い出すのは何ですかね？
王さんの「日本刀」練習、どうでした？
末次：
短冊をね、こういう短冊をこう…。
徳光：
こんなところに刀があるんですよ。プラスチックの。
末次：
これはおもちゃでしょ？
徳光：
プラスチック（のおもちゃ）です、もちろん。本物は用意できませんけど。
末次：
その角度来たときに、ここでポーンと切るわけですよ。
日本刀っていうのは、“切っ先三寸”って、ここしか切れないんですよ。
徳光：
ああそうなんですか。
末次：
こんなところ切れないんですよ。ここだけ切れるんですよ。
これが、バットでいうと、このヘッドを利かせる。
徳光：
なるほど。
末次：
ここに当たるわけですよ。
徳光：
面白いな。
末次：
いろんな映画とか何かでやってる、こんなところ切れませんよ。
ここだけなんです、切れるの。
だから日本刀というのは、刺すか切っ先を使うかっていうのが。
この訓練をやって、王さんなんかこれを…。
これをですね、だいたい10回くらい切って、7枚か8枚くらい切り落とすんですけど、切ったときは、本当にカミソリで切ったみたいにきれいに切れるんですよ。スポーンと切れるんです。
徳光：
それやっぱり瞬発力で…。
末次：
集中力です。
スポーンと切りますから、だいたい10回で8枚ぐらい王さんは切ってましたね。
僕らだいたい5枚ぐらいしか切れなかった。4枚か5枚ぐらいで。
そういう訓練をしましたね。
柴田・高田の“天敵” 外木場のクセを知っていた伝説
徳光：
この「レジェン堂」という番組でいろんな打者の方が来られまして、必ず名前が出てくるのは、外木場義郎さん（広島）なんですよ。
[外木場義郎（78）1964年広島入団
ノーヒットノーラン3回（うち完全試合1回）のエース。1975年20勝で最多勝。カープ初優勝に導く]
外木場さんを末次さん、すごく打ってるんですね。
[末次 対 外木場義郎（広島）
打数174 安打53 打率.305 本塁打8・三振11]
通算で3割5厘打ってる。外木場さんをこれだけ打ってる人が今まで出てきてないんですよ。
2024年4月30日放送
高田繁：
僕は外木場。
柴田勲：
僕も外木場。大嫌い。
あいつのカーブというのがね。堀内よりもいいんですよ。
どんなカーブって、これ1回ポッといったら、ポンと1回上がるんですよ。
柴田：
それ得意だったのが末次さん。末さん得意だった。
高田：
なんで得意だって言ったら、クセでね。
柴田：
教えてもらってもね。
高田：
いやいや教えてもらってもね。「末さん、僕は外木場はもう全然打てないんだけど、何か（外木場のクセ）あるんですか？」
「いや何もないよ」って。
現役やめてから「あいつね、ここのところで分かるんだよ」
おぉ、勘弁してよってね。なんでその時教えない。
末次：
振りかぶって、このへんからもう。
徳光：
見えるんですか。
末次：
カーブ、真っすぐって何か。
徳光：
それも分かったんですか。
末次：
だからそれをね、みんなに説明するんだけど、ミーティングで。「分かんねえよ」って。
吉田：
でもね、本当のこと、スエさん言ってないんじゃないのかなって。僕らよく言ってたの。
スエさんが人に言っちゃうと、クセを言っちゃうと、外木場が直しちゃいけないから。
徳光：
ジャイアンツの中ではあったんですか？
末次：
俺の説明が下手だったのかな。
徳光：
それから、もう1人ジャイアンツを。ジャイアンツこそ自分の本領を、100%のピッチングをしなければいけないと思って投げてたのが、江夏さんだと思うんですよ。
[江夏豊（77）1966年ドラフト1位
“伝説の左腕”通算206勝193セーブ。「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」]
この江夏さんに対しましても、末次さんはこれまた結構いい打率なんですよ。
[末次 対 江夏豊（阪神）
打数190 安打54 打率.284 本塁打11・三振27]
ただコンコンと合わせてたのかなと思ったら、ホームランも11本打ってるんです。江夏からね。
これはあんまりいないんですよね。
末次：
僕はね、あれですよ。土井（正三）のバットをよく使ってたんですよ。
徳光：
江夏のときは。
末次：
「タイカップ」って言って太いんですよ。
[タイカップ型
グリップエンドに向かって太くなる形状のバット]
徳光：
タイカップモデルなんですか？土井さんの。
末次：
短く持ってって、詰まらないように打ってたのが成功してたんですよ。
だってボール速いですから。
徳光：
速かったですよね。
末次：
それとコントロールが抜群でしたから。
徳光：
やっぱり江夏はコントロールがよかったですね。
末次：
だから王さんが足を上げたときに、（投手は）遠慮して投げるから甘くなっていくんですよね。
ところが江夏は、そこのところに、足を上げたところに投げていくんですよ。もうギリギリのところに、ものの見事に投げていくんです。
吉田：
ただあの当時のピッチャーはみんな、真っすぐとカーブしかないんですよ、球種は。堀内恒夫もそうだし、高橋一三もそうだし、みんな真っすぐとカーブだけなんですけどね。
でもそのあと、球種を1つずつ増やしていってるわけですよ。
吉田：
（投手では）高橋一三が結構印象に残ってますね。同期だしね。
[村山実（1998年没61歳）1959年入団
フォークボールを駆使した「ザトペック投法」で222勝。最多勝2回・最優秀防御率3回・沢村賞3回]
吉田：
彼とフォークボールを覚えた時もね、村山さんに2人で聞きに行ったことがあるんですよ、甲子園で。
で、村山さんが本当に教えてくれたんです。
徳光：
そうですか。
吉田：
俺は人さし指に力入れたらシュートする、中指に力入れて投げると、フォークでもスライダー気味に落ちると。それやってみなさいと。
それを甲子園球場に行った時に教えてくれましたね。
「浩宮さま」時代、天皇陛下は「末次ファン」伝説
徳光：
1971年の日本シリーズ、王さんがサヨナラで山田久志さんから打ったあの第3戦が。
日本シリーズの時の話っていうのが印象的なんですけども。
徳光：
その次の第4戦で、末次さんが満塁ホームランを放たれて、19打数7安打7打点と、その日本シリーズのMVPは末次さんが獲得されたと。
末次：
あれはね、作戦があったんですよ。
というのは、必ずシリーズの前には、相手のチームというのは見に来るんですよ。
徳光：
偵察に来る。
末次：
10試合ぐらいは。その時僕ね、ことごとくインコース詰まってたんですよ。
それを阪急の人は見てるわけですよ。
これはもう、絶対もうこっち攻めてくるなって分かってたから。
その時にインコース打ち名人の山内さん。いました、山内一弘さん。
[山内一弘（2009年没76歳）1952年毎日（現ロッテ）入団
「シュート打ちの名人」巨人・阪神などで打撃コーチ]
徳光：
山内一弘さん。シュート打ちの名人。
末次：
あの人から習ったんです、インコース打ちを。
1週間でみんな、そのインコース打ち。こっちばっかり投げてもらって。
プレーボールと同時にいきなりインコース攻めてくるわけですよ。
でもこっちの思うつぼですよね。
ことごとく打ち返して、これは僕の作戦勝ちだった。
[足立光弘（85）1959年阪急（現オリックス）入団
山田久志とともに阪急“下手投げ2枚看板”。通算187勝。浮き上がる直球とシンカーが武器。最優秀防御率1回]
徳光：
そういう作戦があったわけですか。
阪急の足立って当時、まったく打てなかったじゃないですか、どの球団の選手も。
その足立からの満塁ホームランというのは、これは末次さんにとりましては、自分をほめたい勲章じゃないですか？
末次：
もちろんそうですよ。一番苦手なタイプですから。
徳光：
足立投手からのホームランを見て、熱烈な末次ファンになったという方はご存知ですか。
末次：
それ知らないですよ。
徳光：
今の天皇陛下。浩宮さま。
これね、スタンドから当時、浩宮さまさんがご覧になっていらっしゃいまして。
学習院での少年野球の時は「背番号38」だった。
末次：
3から38に変わったんですよね。
徳光：
そうですよね。
末次：
それまで3だった。それが38に変わった。それは聞いてます。
徳光：
聞いてますか。
末次：
それはフィルムをもらいました。
徳光：
ああそうですか。
今の陛下、当時の浩宮さまは、おっしゃる通り、もともとミスターのファン、長嶋さんのファンだったそうですが、1970年の日本シリーズ、その時も観戦されていて、第3戦で3塁打を末次さんが放って、そこから末次さんのファンになったと。
[1970年10月31日巨人対ロッテ 日本シリーズ（東京球場）第3戦の7回に末次が3塁打を放った]
徳光：
ホームランではなく3塁打だからだと。
その時に観戦されているということは、ご存知だったんですか？
末次：
はい。
徳光：
その時の活躍と、その後の足立さんからの満塁ホームラン。それでさらにファンになって、ということですけど。皇后雅子さまは確か、学生時代、高田さんのファンだったという。
末次：
ジャイアンツ球場、来てましたよ。
徳光：
そうですか。
なので、今の天皇皇后両陛下は、お二人ともジャイアンツファンで、高田さんファンと末次さんファンという。ONではないということですね。
宿舎での王貞治 「寝相が悪いときほどよく打つ」伝説
徳光：
末次さんはあれですか、合宿の時は。キャンプの時は。
末次：
僕はね、王さんが多かったです。
徳光：
当時は王さんと同室だった。
末次：
最初の宮崎キャンプの時にびっくりしたのは、奥から国松さん、王さん、僕と3人こう並ぶじゃない、寝るじゃないですか、川の字に。
そしたら国松さんが、王さんとの間にこう布団高く積み上げているんですよ。
最初何やってるのかと思ったんですよ。そしたら夜分かりました。寝相が悪くて動くもんで、防波堤にしてるんですよ。防波堤を作って国松さん寝てるんですよ。
徳光：
ゴロンゴロン来るわけですか、王さんが。
末次：
あれがね、王さんのバロメーターにもなってたんですよね。
寝相が悪い時ってよく打つんですよ。
だいたい（布団を）1周するんですよね。で、朝元の位置に戻ってきてる。
寝相悪いときはよく打つんですよ。
調子悪いときはあんまり動かないですよ。
これは見てて、バロメーターになってました。
徳光：
遠征先で吉田さんの部屋に長島さんが突然入ってきて、素振りを始めたことがあるというふうに伺ったんですが。
吉田：
若い時で大部屋なんですよ。まだ。10人くらいの。
その時、長嶋さんが調子が悪い時だったんですよね。でもわれわれはもう寝ようかと。12時過ぎててね、1時ぐらい、12時半ぐらいかな。
吉田:
電気消してちょっとした時にね、タッとね、向こうの方から誰か来るんですよ。それで（その人が）電気ペタッとつけちゃったんですよ。
長嶋さんなんですよ、バスタオル一丁で。
長嶋さんがパーッと来て、みんなの枕、こうやって寝てる真ん中に来てね、バット振ってね。本当に何も言わないんですよ。真剣な顔でね、そこでカッ、カッ、フルスイングするんですよ。
「これだ!」って言ってね、「何だったんだ」って。
徳光：
それはあれですか、バスタオルを巻かずに。バスタオルを取ってほぼ全裸に近い形で。
吉田：
そうです。「これだ、この振りだ」って言ったきり、パッとバスタオル持って、スッて。
徳光：
自分で言葉に出して言ってるわけですか、「これだ」とか。
