長嶋茂雄“食堂ティーバッティング”に衝撃…王貞治「荒川道場」の“日本刀”訓練は　末次利光＆吉田孝司が語る巨人V9秘話

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



読売ジャイアンツの「V9戦士」2人がレジェン堂に。「史上最強の5番打者」末次利光氏と「強気のリード」で巨人投手陣を支えた吉田孝司氏。長嶋茂雄氏・王貞治氏らの知られざるエピソード、末次氏の伝説の逆転満塁サヨナラホームラン、“大きな壁”森昌彦氏との吉田氏のレギュラー争いなど徳光和夫が切り込んだ。

末次・吉田も大緊張 川上監督の“オーラ”伝説

吉田孝司：

（監督の）川上哲治さんがやっぱりすごかったですね。怖いっていうかな、すごいオーラっていうのがあって。

徳光和夫：

川上さんもオーラありました？

吉田：

僕は、あいさつするのも本当に直立不動になる感じでした。

徳光：

川上さんといえばあれですよ、やっぱり相当、末次さんは同県・同郷人としまして目をかけられたということはないんですか？

末次：

全然かわいがられてないですからね。

徳光：

そうですか。

末次：

厳しかったですよ。

徳光：

どういう存在ですか、川上さん？

末次：

いやもう、まったくかけ離れた存在でしたから。

徳光：

同郷の人間としまして、同県人としましては、憧れの人のもとで野球ができる。

末次：

もともとできると思ってなかったですからね。

それがやるようになってから、堀内恒夫が（1年後に）入ってきた時に、川上さんと平気で話してるんですよね。

徳光：

堀内さんはね。

末次：

「こいつ何だ」と思って。こっちは2年か3年くらいはね、「おはようございます」、「失礼します」そんなことしか交わしてないのに、あんな平気でペラペラしゃべってるわけですよ。

「こいつ」と思ってね。本当にうらやましいのとね、本当にそういうあれがありましたけどね。

食堂で打撃練習 長嶋の衝撃バットスイング伝説

徳光：

吉田さん、最初に多摩川の合宿所の食堂で、いきなり長嶋さんの練習をご覧になったと、私は伺いましたけど。

吉田：

当時は巨人軍といえどもね、雨天練習場がなかったんですよ。

それが後楽園で1日ぐらい雨だと休むわけですよ。

でも3日間くらい雨が降ったんですよ。

吉田：

そしたら僕ら1年目の時ですから、多摩川の合宿所で集合がかかって、「今からすぐ網を張ってくれと、食堂に。ティーバッティングをやるからちゃんと張ってくれ」と。

で、1軍の選手が順番に来られてティーバッティングやるんですけど。



その時の、やっぱり長嶋さんの。僕高校出たばっかりですからね。

ティーバッティングを見て、本当にびっくりしましたね。

徳光：

どういうびっくりの仕方？

吉田：

速さですよ。バットスピードの速さ。

ダーン、ボーンと、本当ネットがね、破れそうな本当にそんな感じ。

ほかの選手とはまた違うんですよ。それはずっと何年も見ましたけど、やっぱり長嶋さんのティーバッティングが一番すごいですね。バットのヘッドスピードがあるんですよね。

徳光：

そうですか。

王さんと長嶋さんのボールの運び方って言いましょうか、どういうふうに表現したらいいですかね。

吉田：

まず王さんはね、やっぱりゆっくりシューッと引いてきて、自分のタイミングのところで打つんですよ。ボールを運んでる感じなんですよ。

徳光：

乗せる感じですか？

吉田：

乗せる感じ、バットに。

長嶋さんは、来た球をパーンと打つわけですよ。

徳光：

はじく？

吉田：

もうはじくっていうかね、あの人得意の下半身で打てっちゅうの。

だんだんキャッチャーの方に下がってくるんですよ。

僕は下がって、最後ネットのあれが、最後の最後にこんなんなっちゃって。

「長嶋さん、ちょっともうすいません」って言わなきゃ、言えないから。

どんどん下がって、最後はもう一番ケツまで下がって。



でもね、勉強になりましたね。

荒川道場で末次が見た 王貞治“打撃の秘密”伝説

徳光：

（荒川博の）「荒川道場」でも稽古をしたというか、練習したというか。

王さんと一緒にしたんですか？

末次：

もちろんそうですよ。王さんがスイング始めると、僕は正座して見てるんですよ、正座して。

その時にひとつ思ったのは、タイミングに取るときにポッと見てると、王さんが親指でタイミングを取ってるんですよ、足の親指で。

末次：

こっちの親指をピュッと上げたときに、ポッと足を上げる、このリズム、この親指だけで取ってたんです。

徳光：

初めて聞いた話ですね。

末次：

それで、王さんに僕ぶつけたんですよ。

そしたら王さん、「そうか？」って。

「そうですよ、王さん」って言って。

本人は全然無意識だったんですよ。

徳光：

荒川道場って思い出すのは何ですかね？

王さんの「日本刀」練習、どうでした？

末次：

短冊をね、こういう短冊をこう…。

徳光：

こんなところに刀があるんですよ。プラスチックの。

末次：

これはおもちゃでしょ？

徳光：

プラスチック（のおもちゃ）です、もちろん。本物は用意できませんけど。

末次：

その角度来たときに、ここでポーンと切るわけですよ。

日本刀っていうのは、“切っ先三寸”って、ここしか切れないんですよ。

徳光：

ああそうなんですか。

末次：

こんなところ切れないんですよ。ここだけ切れるんですよ。

これが、バットでいうと、このヘッドを利かせる。

徳光：

なるほど。

末次：

ここに当たるわけですよ。

徳光：

面白いな。

末次：

いろんな映画とか何かでやってる、こんなところ切れませんよ。

ここだけなんです、切れるの。

だから日本刀というのは、刺すか切っ先を使うかっていうのが。

この訓練をやって、王さんなんかこれを…。

これをですね、だいたい10回くらい切って、7枚か8枚くらい切り落とすんですけど、切ったときは、本当にカミソリで切ったみたいにきれいに切れるんですよ。スポーンと切れるんです。

徳光：

それやっぱり瞬発力で…。

末次：

集中力です。

スポーンと切りますから、だいたい10回で8枚ぐらい王さんは切ってましたね。

僕らだいたい5枚ぐらいしか切れなかった。4枚か5枚ぐらいで。



そういう訓練をしましたね。

柴田・高田の“天敵” 外木場のクセを知っていた伝説

徳光：

この「レジェン堂」という番組でいろんな打者の方が来られまして、必ず名前が出てくるのは、外木場義郎さん（広島）なんですよ。

[外木場義郎（78）1964年広島入団

ノーヒットノーラン3回（うち完全試合1回）のエース。1975年20勝で最多勝。カープ初優勝に導く]

外木場さんを末次さん、すごく打ってるんですね。

[末次 対 外木場義郎（広島）

打数174 安打53 打率.305 本塁打8・三振11]

通算で3割5厘打ってる。外木場さんをこれだけ打ってる人が今まで出てきてないんですよ。

2024年4月30日放送 高田繁：

僕は外木場。



柴田勲：

僕も外木場。大嫌い。

あいつのカーブというのがね。堀内よりもいいんですよ。

どんなカーブって、これ1回ポッといったら、ポンと1回上がるんですよ。



柴田：

それ得意だったのが末次さん。末さん得意だった。



高田：

なんで得意だって言ったら、クセでね。



柴田：

教えてもらってもね。



高田：

いやいや教えてもらってもね。「末さん、僕は外木場はもう全然打てないんだけど、何か（外木場のクセ）あるんですか？」

「いや何もないよ」って。

現役やめてから「あいつね、ここのところで分かるんだよ」

おぉ、勘弁してよってね。なんでその時教えない。

末次：

振りかぶって、このへんからもう。

徳光：

見えるんですか。

末次：

カーブ、真っすぐって何か。

徳光：

それも分かったんですか。

末次：

だからそれをね、みんなに説明するんだけど、ミーティングで。「分かんねえよ」って。

吉田：

でもね、本当のこと、スエさん言ってないんじゃないのかなって。僕らよく言ってたの。

スエさんが人に言っちゃうと、クセを言っちゃうと、外木場が直しちゃいけないから。

徳光：

ジャイアンツの中ではあったんですか？

末次：

俺の説明が下手だったのかな。

徳光：

それから、もう1人ジャイアンツを。ジャイアンツこそ自分の本領を、100%のピッチングをしなければいけないと思って投げてたのが、江夏さんだと思うんですよ。

[江夏豊（77）1966年ドラフト1位

“伝説の左腕”通算206勝193セーブ。「オールスター9連続奪三振」「江夏の21球」]

この江夏さんに対しましても、末次さんはこれまた結構いい打率なんですよ。

[末次 対 江夏豊（阪神）

打数190 安打54 打率.284 本塁打11・三振27]

ただコンコンと合わせてたのかなと思ったら、ホームランも11本打ってるんです。江夏からね。

これはあんまりいないんですよね。

末次：

僕はね、あれですよ。土井（正三）のバットをよく使ってたんですよ。

徳光：

江夏のときは。

末次：

「タイカップ」って言って太いんですよ。

[タイカップ型

グリップエンドに向かって太くなる形状のバット]

徳光：

タイカップモデルなんですか？土井さんの。

末次：

短く持ってって、詰まらないように打ってたのが成功してたんですよ。

だってボール速いですから。

徳光：

速かったですよね。

末次：

それとコントロールが抜群でしたから。

徳光：

やっぱり江夏はコントロールがよかったですね。

末次：

だから王さんが足を上げたときに、（投手は）遠慮して投げるから甘くなっていくんですよね。

ところが江夏は、そこのところに、足を上げたところに投げていくんですよ。もうギリギリのところに、ものの見事に投げていくんです。

吉田：

ただあの当時のピッチャーはみんな、真っすぐとカーブしかないんですよ、球種は。堀内恒夫もそうだし、高橋一三もそうだし、みんな真っすぐとカーブだけなんですけどね。

でもそのあと、球種を1つずつ増やしていってるわけですよ。

吉田：

（投手では）高橋一三が結構印象に残ってますね。同期だしね。

[村山実（1998年没61歳）1959年入団

フォークボールを駆使した「ザトペック投法」で222勝。最多勝2回・最優秀防御率3回・沢村賞3回]

吉田：

彼とフォークボールを覚えた時もね、村山さんに2人で聞きに行ったことがあるんですよ、甲子園で。

で、村山さんが本当に教えてくれたんです。

徳光：

そうですか。

吉田：

俺は人さし指に力入れたらシュートする、中指に力入れて投げると、フォークでもスライダー気味に落ちると。それやってみなさいと。

それを甲子園球場に行った時に教えてくれましたね。

「浩宮さま」時代、天皇陛下は「末次ファン」伝説

徳光：

1971年の日本シリーズ、王さんがサヨナラで山田久志さんから打ったあの第3戦が。

日本シリーズの時の話っていうのが印象的なんですけども。

徳光：

その次の第4戦で、末次さんが満塁ホームランを放たれて、19打数7安打7打点と、その日本シリーズのMVPは末次さんが獲得されたと。

末次：

あれはね、作戦があったんですよ。

というのは、必ずシリーズの前には、相手のチームというのは見に来るんですよ。

徳光：

偵察に来る。

末次：

10試合ぐらいは。その時僕ね、ことごとくインコース詰まってたんですよ。

それを阪急の人は見てるわけですよ。

これはもう、絶対もうこっち攻めてくるなって分かってたから。

その時にインコース打ち名人の山内さん。いました、山内一弘さん。

[山内一弘（2009年没76歳）1952年毎日（現ロッテ）入団

「シュート打ちの名人」巨人・阪神などで打撃コーチ]

徳光：

山内一弘さん。シュート打ちの名人。

末次：

あの人から習ったんです、インコース打ちを。

1週間でみんな、そのインコース打ち。こっちばっかり投げてもらって。

プレーボールと同時にいきなりインコース攻めてくるわけですよ。

でもこっちの思うつぼですよね。

ことごとく打ち返して、これは僕の作戦勝ちだった。

[足立光弘（85）1959年阪急（現オリックス）入団

山田久志とともに阪急“下手投げ2枚看板”。通算187勝。浮き上がる直球とシンカーが武器。最優秀防御率1回]

徳光：

そういう作戦があったわけですか。

阪急の足立って当時、まったく打てなかったじゃないですか、どの球団の選手も。

その足立からの満塁ホームランというのは、これは末次さんにとりましては、自分をほめたい勲章じゃないですか？

末次：

もちろんそうですよ。一番苦手なタイプですから。

徳光：

足立投手からのホームランを見て、熱烈な末次ファンになったという方はご存知ですか。

末次：

それ知らないですよ。

徳光：

今の天皇陛下。浩宮さま。

これね、スタンドから当時、浩宮さまさんがご覧になっていらっしゃいまして。

学習院での少年野球の時は「背番号38」だった。

末次：

3から38に変わったんですよね。

徳光：

そうですよね。

末次：

それまで3だった。それが38に変わった。それは聞いてます。

徳光：

聞いてますか。

末次：

それはフィルムをもらいました。

徳光：

ああそうですか。

今の陛下、当時の浩宮さまは、おっしゃる通り、もともとミスターのファン、長嶋さんのファンだったそうですが、1970年の日本シリーズ、その時も観戦されていて、第3戦で3塁打を末次さんが放って、そこから末次さんのファンになったと。

[1970年10月31日巨人対ロッテ 日本シリーズ（東京球場）第3戦の7回に末次が3塁打を放った]

徳光：

ホームランではなく3塁打だからだと。

その時に観戦されているということは、ご存知だったんですか？

末次：

はい。

徳光：

その時の活躍と、その後の足立さんからの満塁ホームラン。それでさらにファンになって、ということですけど。皇后雅子さまは確か、学生時代、高田さんのファンだったという。

末次：

ジャイアンツ球場、来てましたよ。

徳光：

そうですか。

なので、今の天皇皇后両陛下は、お二人ともジャイアンツファンで、高田さんファンと末次さんファンという。ONではないということですね。

宿舎での王貞治 「寝相が悪いときほどよく打つ」伝説

徳光：

末次さんはあれですか、合宿の時は。キャンプの時は。

末次：

僕はね、王さんが多かったです。

徳光：

当時は王さんと同室だった。

末次：

最初の宮崎キャンプの時にびっくりしたのは、奥から国松さん、王さん、僕と3人こう並ぶじゃない、寝るじゃないですか、川の字に。

そしたら国松さんが、王さんとの間にこう布団高く積み上げているんですよ。

最初何やってるのかと思ったんですよ。そしたら夜分かりました。寝相が悪くて動くもんで、防波堤にしてるんですよ。防波堤を作って国松さん寝てるんですよ。

徳光：

ゴロンゴロン来るわけですか、王さんが。

末次：

あれがね、王さんのバロメーターにもなってたんですよね。

寝相が悪い時ってよく打つんですよ。

だいたい（布団を）1周するんですよね。で、朝元の位置に戻ってきてる。

寝相悪いときはよく打つんですよ。

調子悪いときはあんまり動かないですよ。

これは見てて、バロメーターになってました。

徳光：

遠征先で吉田さんの部屋に長島さんが突然入ってきて、素振りを始めたことがあるというふうに伺ったんですが。

吉田：

若い時で大部屋なんですよ。まだ。10人くらいの。

その時、長嶋さんが調子が悪い時だったんですよね。でもわれわれはもう寝ようかと。12時過ぎててね、1時ぐらい、12時半ぐらいかな。

吉田:

電気消してちょっとした時にね、タッとね、向こうの方から誰か来るんですよ。それで（その人が）電気ペタッとつけちゃったんですよ。

長嶋さんなんですよ、バスタオル一丁で。

長嶋さんがパーッと来て、みんなの枕、こうやって寝てる真ん中に来てね、バット振ってね。本当に何も言わないんですよ。真剣な顔でね、そこでカッ、カッ、フルスイングするんですよ。

「これだ!」って言ってね、「何だったんだ」って。

徳光：

それはあれですか、バスタオルを巻かずに。バスタオルを取ってほぼ全裸に近い形で。

吉田：

そうです。「これだ、この振りだ」って言ったきり、パッとバスタオル持って、スッて。

徳光：

自分で言葉に出して言ってるわけですか、「これだ」とか。

【後編に続く】

