いつもよりも穏やかな試合後の振る舞いが、喜びを物語っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」12月22日の第1試合。赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が10月23日以来となる個人5勝目を獲得した。

【映像】泣きそうなほどうれしい！園田賢、久々トップを手繰り寄せた親跳満ツモの瞬間

この試合は東家から園田、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開始。序盤は本田が満貫を含む2度のアガリでリード。それに鈴木優が競り掛ける展開で、園田は3着目で南入した。

南1局、園田は8巡目に5・8索待ちで先制リーチ。力感のないフォームで引いた一発目のツモは5索で、リーチ・一発・ツモ・タンヤオ・平和・赤の1万8000点が完成。一撃でトップ目に立った。しかし各チームのポイントゲッターが揃ったこの卓、簡単には逃がしてはくれない。南3局、親の鈴木優が本田から7700点をアガり、園田との差が詰まる。

南3局1本場に訪れた加点チャンス。南と中が対子、赤が2枚という絶好の手に、園田は早くも仕掛けの構えを見せた。3巡目、待望の中を暗刻にしてテンパイ。3・6筒待ちのダマテンで様子をうかがう。ここにリーチをかけてきたのが親番の鈴木優。3・6索と4索の変則三面張、放銃すればトップが危うくなる局面で、園田は危険牌の五万を勝負。その甲斐あって、その後に3筒をツモ。ツモ・中・赤2の8000点（＋300点）を入手し、そのまま逃げ切った。

トップの後は明るい“しゃべくり”のインタビューとなるのが常。しかしこの日の園田は開口一番、「泣きそうですね」とコメント。「（トップが遠のくと）永遠にトップが取れないんじゃないかという気持ちになってくるんですよね」「こんな僕にもトップが取れるんですねと、ホッとしています」と語った。

南3局1本場、鈴木優からリーチを受けた場面については「負けるなと思っていました。リーチ棒を出してしまうと、ツモられた時に2000点の差が付いてしまう。負けた時の差を最小にしようという超ネガティブシンキングでダマテンにしました」と説明した。

トップが取れたことで、ようやく自著のPRもできた。これには「前回のトップの時は持って来るのを忘れてしまっていて、すぐトップを取って紹介できるだろうと思っていたら、2カ月できなかった」と苦笑いも。エースの挽回にファンからは「けんちゃんおめでとう！」「大丈夫！心配してないから！」と温かい声が多数寄せられた。

【第1試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）4万5800点／＋65.8

2着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）3万2100点／＋12.1

3着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）1万3100点／▲26.9

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）9000点／▲51.0

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

