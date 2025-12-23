「緊張なんてものじゃない」 “史上最強の5番打者”末次利光が語る王・長嶋の後の打席のむなしさと快感　吉田孝司は長嶋との甲子園ラン伝説披露

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



読売ジャイアンツの「V9戦士」2人がレジェン堂に。「史上最強の5番打者」末次利光氏と「強気のリード」で巨人投手陣を支えた吉田孝司氏。長嶋茂雄氏・王貞治氏らの知られざるエピソード、末次氏の伝説の逆転満塁サヨナラホームラン、“大きな壁”森昌彦氏との吉田氏のレギュラー争いなど徳光和夫が切り込んだ。

巨人「V9」戦士“史上最強の5番打者”と“強気のリード”で支えた捕手

徳光和夫：

わが巨人軍は金字塔のV9というのがございます。

そのV9の選手をきょうはお迎えしておりますので、これほどうれしいことはございません。

勝負強いバッティングで、ONの後ろで5番打者を務めてらっしゃいました、末次利光さん（83）でございます。

よろしくどうぞお願いいたします。

末次利光：

よろしくお願いします。

徳光：

もう史上最強の5番バッターです、末次さん。

末次：

おそれいります。

徳光：

で、もう一方、強気のリードで巨人軍の投手を支えたといいましょうか、成長もさせました、吉田孝司さん（79）でございます。

よろしくどうぞお願いいたします。

吉田孝司：

よろしくお願いします。

[末次利光（83）1965年巨人入団

王・長嶋の後ろを打つ5番打者として活躍、勝負強い打撃の「左キラー」。巨人「V9時代」の右翼手。ベストナイン1回・日本シリーズMVP1回]

徳光：

お二人は同期入団で。

同期入団ですけれども、年齢的には末次さんが4つ上。

末次：

そうです。

徳光：

そうですね。一見、見た目には、皆さん分からないでしょう？

吉田：

そうですか。大学出と、僕は高校出です。

徳光：

伺ったら、末次さん中央大学ですけども、吉田さんも中央大学のテストも受けたっていう。

[吉田孝司（79）1965年巨人入団

強肩と強気のリードで「巨人V9」投手陣を支えた。74年、正捕手に。76年オールスターMVP。引退後コーチなど歴任]

吉田：

夏終わってから1週間ぐらい中央にお世話になりました。

その時、末次さんの部屋に泊らせてもらったんです。

徳光：

そんな間柄だったんですね。

じゃあまさか巨人軍で同期入団なんて思ってもいなかったですよね。



同期入団。土井正三さん（立教大）。

末次：

本当にすごいですよ。

徳光：

高橋一三さん（北川工高）、倉田誠さん（鶴見高）。

同じ年に移籍してきたのが、金田正一さん（国鉄）、関根潤三さん（近鉄）。

末次：

吉田勝豊さん（東映）。

吉田：

勝豊さんもそうです。

徳光：

勝豊さんもそうですか。

すごい本当に顔ぶれがこの年に入ったわけですね。

カネさんとか関根さんっていうのはどういう感じだったんですかね？

[金田正一（2019年没86歳）1950年国鉄（現ヤクルト）入団

通算400勝・4490奪三振はプロ野球史上最多。58年、新人・長嶋茂雄を4打席4三振。65年巨人移籍]

末次：

いやあのまんまです。

ただ金田さんっていうのはやっぱり、キャンプの時に宮崎で、僕ら新人ではね、朝早く起こされて朝からランニングですよ。

徳光：

金田さんに？

末次：

連れられて。それで上がってきたら、例の「金田鍋」っていう。

徳光：

ありましたね。金田鍋ってね。

末次：

あれを1杯じゃない、2杯食わないと怒られたんです。

[関根潤三（2020年没93歳）1950年近鉄入団

投手として通算65勝。1957年野手転向、通算1137安打。広島・巨人でコーチ、大洋・ヤクルトで監督を務めた「人材育成の名手」]

徳光：

関根さんはやっぱり、ああいう穏やかな感じの方なんですか。

末次：

まったくあのままです。神様みたいな人です。

吉田：

あの人はね、バッティング練習で球が集まるじゃないですか。

普通はバッティング練習するじゃないですか、打って。

あの人は「俺はいい」って構えてるんです。

センターのところで構えるだけなんですよね。

徳光：

打たないんですか？

吉田：

打たない、バッティングしない。

ONの後を打つ「巨人の5番」はつらいよ伝説

徳光：

末次さん、やっぱりそのONの後を打たれたってことで、やっぱり緊張したでしょ？

末次：

緊張なんていうもんじゃないですよ。

徳光：

V9の1年目で。

末次：

だから打って当たればいい、打てなかったら、もう本当に。

当時の後楽園というのは手拍子と声だけじゃないですか。もろ聞こえるんですよ。

せき払いでも聞こえるんですよ。

だから、王さん・長嶋さんさん、どっちかボーンとホームラン打つじゃないですか。

そうするとドワーって、なかなか（歓声が）鳴りやまないじゃないですか。観衆、興奮してるから。

その間に僕、打席に入っていくんですからね。このむなしさはないですからね。

逆に（長嶋・王を）ランナー置いて打ったときのね、またこの快感ってのはまたある。

徳光：

ちょっと違うでしょうね、またね。

末次さんの一打でミスターが帰ってきたことはよくありましたもんね。

末次：

5番だけしか経験できない、そういう優越感ありましたけどね。

徳光：

プレイヤーとしましての全体像としまして、長嶋さん・王さんって違いみたいなものありました？

[王貞治は末次の1歳年上、長嶋茂雄は末次の6歳年上]

末次：

ありますね。

王さんって、意外とスッと入っていけるんですよ、友達みたいに。

長嶋さんに入っていこうとバリアがあるんです。スッといくんだけど、その先なかなか進めないというか。

徳光：

吉田さんは、長嶋さんにかわいがられてましたよね。

吉田：

そうですね。

徳光：

長嶋さんと年齢的には10歳ぐらい違いますかね？

吉田：

11歳違うんです。

徳光：

ああそうですか。

吉田：

ビジターなんかで試合に行くじゃないですか。その時、行った時に、最初に長嶋さんが「おいヨシ、ちょっと走ろうか」と。で、「つきあえ」と言われてね、走ったんですよ。甲子園球場でね、ポールからポールを走ったんですよ。

その時「おい」って走った時、長嶋さんは親指立てるじゃないですか。

「シュッシュッ、シュッシュッ」って走るんですよ。

その時、頭ねポーンとたたかれた。「ヨシ、ダメだよ、リズムがないよ！」ってね。

走るときはね、声を出してリズムを出さなきゃダメだと。

で、ライトからレフト走って、「シュッシュッ、シュッシュッ」速くなるじゃないですか。

それで僕が抜いちゃうんですよ。

徳光：

吉田さんが抜いちゃうわけ、長嶋さんを。

吉田：

そしたらね、「ヨシおまえ、これだけのお客さんが見てね、ただでさえ俺はもうね引退近いとかって言われてんだぞ、マスコミに。おまえは必ず俺の2〜3歩後ろ走るんだよ」。

徳光：

そんなこと言ったんですか。

吉田：

「はい、分かりました」と。

野球を始めたきっかけは同郷の“神様”川上哲治伝説

徳光：

末次さんが巨人に入るきっかけは、川上哲治監督がきっかけだったと。

[川上哲治（1920〜2013）1938年、熊本工から巨人入団

戦前から戦後にかけて巨人の4番を務めた「打撃の神様」。監督として「V9」を達成。末次と同郷の熊本・人吉市出身]

末次：

生まれ故郷の熊本・人吉の神様ですよ。物心ついた時から、川上哲治っていう神様がいましたから。

また僕の家が、前がグランドで、市役所が横にあって、昼休みになるとおじさんたちがドーっと降りてくるんですよね、野球やるために。

末次：

その時、僕にいろいろ教えてくれたのは、川上さんの下の弟さん。

それをきっかけに、僕は中学からずっと野球をやってこられた。

徳光：

ということは、もうその時は川上さんは巨人軍の選手だった？

末次：

もちろん、もちろん。

徳光：

そのあと、鎮西高校で活躍するようになって、川上さんもつまり、ふるさとの後輩として知るようになるわけですかね。

末次：

いやー、そのころどうですかね。

徳光：

甲子園お出になられたでしょ？

末次：

2年の時（夏の甲子園）に出ましたけどね。

徳光：

甲子園の思い出はどうですか？

末次：

甲子園ですか、まったく面白くなかったです。2年生でしょ、僕1人だけ2年なんですよ。全部3年で。もう練習行って荷物運んで全部やるわけですよ。

徳光：

2年生1人が。

[第41回全国高校野球選手権大会(1959年)

鎮西は1回戦で川越（埼玉）と対戦し、1−3で敗退した]

末次：

つまんないことでね、3年生たちがね、へそ曲げたんですよ。

何かって言ったら、「ユニフォームがブカブカで合わない」と。

それでへそ曲げてね。練習もどうのこうの言い始めて。

やっとやる気が起きた時が、もうゲームの5回ぐらいですよ。5回ぐらいになってから。

そのぐらい、何しに甲子園に行ったのかっていう。

徳光：

そうですか。

東都リーグで首位打者2回・通算10本塁打で「長嶋超え」伝説

徳光：

中央大学とのきっかけは何だったんですか？ご縁は？

末次：

それはたまたま知り合いがいて、別に引っ張られていったわけじゃないんですけどね。一応、僕も試験を受けて行きましたから。

徳光：

中央大学での成績は見事でしたよね。

末次：

そうですね。これはライバルが、ご存じのように武上（四郎）という、のちにヤクルトの監督をやりましたけどね。このライバルがいたんで、僕は非常に成長できたと思うんですね。

[末次利光 大学時代の通算成績

76試合 287打数87安打 打率.303 本塁打10 打点39 首位打者2回・ベストナイン4回]

徳光：

東都での成績、チームは3年の秋と4年の秋に2回優勝されて。末次さんも首位打者2回、ベストナイン4回。

素晴らしい成績を残して、さあいざプロへということですよね。

ただね、中央大学時代にホームラン10本打ってらっしゃる。

末次：

そうなんです。

徳光：

ホームランバッターだったんですね。

末次：

長嶋さんが8本だったんです。六大学でそれを抜いて10本で。

[末次の東都リーグ通算10本塁打は長嶋茂雄の8本（六大学）を抜く大学野球新記録]

徳光：

長嶋さんの8本抜いたのは、末次さんなんですか。

末次：

そうなんです。

徳光：

神宮球場で。

中央大学時代に、川上さんとは設定はあったんですか？

末次：

最後のころにですね、グラウンドに来られたんですよ。

川上哲治さんと牧野茂さん、武宮敏明さん、藤田元司さん。

徳光：

そうそうたる。

末次：

このメンバーがグラウンドに来て、練習見に来られたんですよ。

で、その夜にもうあれですよ、食事しながら、もうその場で（入団の）サインしましたからね。

徳光：

本人が？

ご両親とかそういうんじゃなくて。

末次：

どっかの食堂か何かなんですよ。

徳光：

これにサインしろって。

センバツ準決勝で池永正明と対戦伝説

徳光：

吉田さんは神戸のご出身で。当然阪神ファンだったわけでしょ？

吉田：

そうですね、最初はそうだと思うんですけどね。

当時、巨人軍が（兵庫の）明石でキャンプをやりだしたんですよ。明石市営球場で。

小学3年生ぐらいのころに見に行くようになって。

そこで、エンディ宮本さんがレフトを守ってるんですよ。

で、僕が見に行ったころに、話かけてくれるんですよ。

[宮本敏雄（2017年没84歳）1955年巨人入団

ハワイ出身の日系2世。豪快な打撃で人気、打点王2回 愛称は「エンディ宮本」。国鉄（現ヤクルト）でも活躍]

徳光：

エンディさんが。

吉田：

「どうだ、何しに来たんだ？」って、「俺を見に来たのか」とかね、そういう言い方で言ってくれるんです。

徳光：

少年としてはうれしいですよね。

ジャイアンツの選手に声をかけられたんですからね。

一気にジャイアンツファンになって。



お二人とも幼少期から巨人と縁があったというか…。

吉田：

中学校の時に、初めてキャッチャーを、3年生くらいの時に初めてやったんですかね。

ちょうどキャッチャーをやって、中学大会で優勝したんですよ、神戸市の。

で、県大会に行ったもんですから、ちょっと名前が知れたんでしょうね。

徳光：

高校時代に甲子園に出場されたと。

有名だったもんな。

[1963年（吉田2年時）の第35回選抜高校野球大会で市立神港高は32年ぶり6回目の出場。準決勝で池永正明投手擁する下関商に1−4で敗退]

手元の資料によると、高松商業にまず勝って。

吉田：

そうですね。

一応、準決勝まで行ったんですよ。最後、下関の池永君にやられたんですよ。

徳光：

そこに池永が出てきますか。

[池永正明（2022年没76歳）1965年西鉄（現西武）入団

下関商2年春に選抜高校野球大会優勝。プロ5年余りで103勝。1970年に「黒い霧事件」で永久追放（2005年に復権）]

吉田：

そう、池永と対戦したんですよ。

徳光：

準決勝で。どうでした池永は？

吉田：

いやよかったですよ。やっぱり高校でも球が速くてコントロールが良かったですね。

[池永正明 プロ（西鉄）での成績

1965年20勝10敗、1966年15勝14敗、1967年23勝14敗、1968年23勝13敗、1969年18勝11敗、1970年4勝3敗 通算103勝65敗]

徳光：

ああそうですか。

だって入って、すぐに20勝でしょ確か、池永はね。

下手すると300勝くらいいってたんじゃないかっていう感じしますよね。

大学志望も巨人へ入団 後押ししたのは青田昇伝説

徳光：

吉田さんは中央大学に行かずに、巨人に入ったわけでありますけども。

これ、どういういきさつがあるんですか？

吉田：

いろいろあったんですけど。本当はね僕、法政へ行こうと思ったんです。田丸さんっていう人が監督だったんです。

[田丸仁（ひとし）（1993年没66歳）

法政二高を率いて甲子園夏春連覇。その後、法政大監督。プロ野球・東京オリオンズ（現ロッテ）でも監督を務めた]

徳光：

法政二高の監督。

吉田：

法政大学の監督やったんです。

徳光：

監督をやりました。

その時に田丸さんも「来い」って言ってくれたもんですから。

そしたら、田丸さんが（法政大監督を）辞めるっていうことになっちゃったんです。

（新監督の）松永怜一さんっていう人は来る、（法政一高の教え子の）田淵幸一と一緒に来ると。

[吉田と田淵は共に捕手で同学年]

それじゃ俺出られないじゃない、行ったってということで。それでもう法政はやめた。

その時、中央大学で、一応監督の命で「ちょっと行ってこいよ」って。

[青田昇（1997年没72歳）1942年巨人入団

豪快な打撃で巨人第2期黄金時代を支えた。愛称は「じゃじゃ馬」。首位打者1回・本塁打王5回・打点王2回。大洋・阪急でも活躍]

その間に今度は、青田昇さんが僕の家の近くなんですよ。神戸の西舞子っていうところで、僕住んでてね。それで僕の家に来てくれて、「お前何迷ってんだ」と。

「行くなら早慶。早稲田と慶応だったら、大学、俺はいいよ。勢いがある。ほかの大学はやめとけ」って。

徳光：

立教なんて行くなっていう。

吉田：

そういう言い方でね、「ほかはもうプロ行け」って。「俺も巨人軍に行くから」と。

その時、そういう言い方されたんですよ。

徳光：

青田さんとは知り合いだったんですか？

吉田：

いや全然知らない。

伊藤菊雄さんが、僕の（巨人の）担当スカウトだったんです。あの人が青田さんを結構知ってたんじゃないかな。それで伊藤さんが、青田さんを連れてこられたんだと思う。

吉田：

それで、ふた開けて僕は巨人に入るでしょう。

そしたら、青田さんは阪急がどこかのコーチになって。

なんだよそれ、違うじゃないかって、入ってからね。

徳光：

阪急でしたよね。

【中編に続く】

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年9月30日放送より）