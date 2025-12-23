F1復帰は「可能性が見えない」　英識者が論じたシート追われた角田裕毅の過酷な現況「レッドブルの枠に戻る未来も見えない」

シート争いで敗れ、来季からテスト兼リザーブドライバーとなる角田(C)Getty Images

無念の結果は、ともすれば必然だったのかもしれない。現地時間12月19日、英衛星放送『Sky Sports』のコメンテーターを務めるテッド・クラビッツ氏は、今季限りでF1のレースシートを失う角田裕毅について「気の毒に思う」と吐露。将来的な復帰の可能性にも言及した。

【動画】角田裕毅は危険だった!? ノリスが「恐い」と振り返った攻防をチェック

結果が全ての世界において角田もシビアに評価された。

第3戦の日本GPからリアム・ローソンとの交代という形でレッドブルのセカンドシートに抜擢された25歳だったが、「じゃじゃ馬」と揶揄されるマシン『RB21』への適応、そして絶対的エースであるマックス・フェルスタッペンが優遇される環境に苦心。最終的に33ポイントを稼ぐにとどまり、「アイザック（・ハジャー）に秘められた驚くべき可能性に賭けるべきだと思った」（ローラン・メキース代表談）とテスト兼リザーブドライバーへの配置転換が決まった。

姉妹チームのレーシングブルズでの居場所も与えられず、文字通りの競争に競り負ける形となった。そんな角田の現状についてクラビッツ氏は「間違いなく良いドライバーだし、F1界にとって感じのいい若者だ。でも、ツノダが再びF1のシートに戻れるかどうかは、正直に言って分からないよ。私自身は彼に戻ってほしいと思っているが、どうやって可能なのかが見えない」と指摘。本人が嘱望するF1復帰の道のりが限りなく険しいものであると断じた。

「いまやツノダはホンダのリザーブドライバーではない。あくまでレッドブルのリザーブドライバーなんだ。F1復帰を目指す上で役立ったかもしれないアストンマーチンとホンダの繋がりを、自分から断ち切ったようにも見える。そうなると、レッドブルのドライバー枠に戻る未来も見えない」