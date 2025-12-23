Â¼¾å½¡Î´¤ÎÂåÍý¿Í¥¯¥í¡¼¥¹»á¡ÖÂ¼¾å¤ÏºÇ¹â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤òÁª¤ó¤À¡×Ã»´ü·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£·ÀÌóÆâÍÆ¤Ï¡¢£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯£·£²£°£°Ëü±ß¡Ë¡£Åö½é¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿ºÇÂç£¸Ç¯¤Î£¹·å¤ËµÚ¤ÖÂç·¿·ÀÌó¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤¿Âç¼ê¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡Ö¥¨¥¯¥»¥ë¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥±¡¼¥·¡¼¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢£²Ç¯¸å¤Ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤é¡¢ºÆ¤Ó£Æ£Á¤Î»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¼¾å¤Ï¡¢Èà¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëµåÃÄ¤òÁª¤ó¤À¡×¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¥Ç¡¼¥¿ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¡£ÁêÈ¿¤¹¤ë£²¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢µåÃÄ¤ÈÂ¼¾å¥µ¥¤¥É¤¬¸ò¾Ä¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡Ö¸ò¾Ä¤Î¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´£µÆü´Ö¤Î¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ê¥¯¥í¡¼¥¹ÂåÍý¿Í¡Ë¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤ÇÉâ¾å¤·¤¿Ã»´ü·ÀÌó¥×¥é¥ó¡££²Ç¯¤Î¾¡Éé¤Ë¤«¤±¤ë·ÀÌó¤Ï¡¢£²£µºÐ¤È¼ã¤¤Â¼¾å¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢£²£·ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇºÆ¤Ó£Æ£Á¤Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÌî¼êºÇ¹âÇ¯Êð³Û¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÁªÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈµåÃÄ¤¬ÌÜ¶ÌÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¥ì¥¢¤Ê¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Î¼ÂÀÓ¤¬Âç¤¤¤Äø¡¢°ÜÀÒÀè¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É»ñ¶âÎÏË¤«¤ÊµåÃÄ¤ËÊÐ¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤¬¡¢·ÀÌóÇ¯¿ô¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÁíÇ¯Êð¤¬¥á¥¸¥ã¡¼£³£°µåÃÄÃæ£²£¶°Ì¤È¤¤¤¦ÄãÍ½»»µåÃÄ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î£³´§²¦¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¥²¥Ã¥Ä£Ç£Í¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢Èà¤¬Æü¡¹¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤É¤Î·ÀÌó¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Î»Ô¾ì¾õ¶·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÍ¥Àè»ö¹à¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿§¤ó¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£Â¼¾å¤¬¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤«¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢Àµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·ÀÌó¡£Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¯¥í¡¼¥¹ÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤«¤Ä²è´üÅª¤Ê·ÀÌóÄù·ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£