高水温の影響で水揚げ量が減少している陸奥湾の養殖ホタテについて、青森県は２２日、生後１年半程度の「新貝」の死んだ割合が９３・３％だったと明らかにした。

平年値の１６％を大きく超え、現行の調査方法となった１９８５年以降で最も高かった。宮下知事は「陸奥湾のホタテガイ市場は最悪の状況で、最大の危機を迎えている。（ホタテ養殖が）陸奥湾でできるのかを検討しなければいけないタイミングだ」と語った。

１１月１０〜２０日に湾内の１０漁業協同組合が協力し、貝の状態を調査した。県はこの日、青森市内で開いた会合で漁業者らに結果を報告した。

卵を産む親貝（２０２３〜２４年産）の枚数は前年比９０・８％減の６７７万枚だった。安定した生産のために必要とされる目安（１億４０００万枚）の約５％しか残っていないという。

県によると、ホタテの大量へい死は高水温の期間が長かったことが影響している。今年は水温２３度以上の高水温の日数が、水深１０〜１５メートル層では８７日、２０〜３０メートル層では７５日と、１９８５年の観測開始以降で最も長かったという。

宮下知事は、瀬戸内海沿岸で大量死した養殖ガキへの政府支援を例に、「ホタテガイでも大量へい死による政策パッケージを実現していただきたい」と述べ、年明けにも国に要望する意向を明らかにした。