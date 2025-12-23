「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「地方国公立って地元だと無敵なんですが、東京じゃ無名ってマジですか？ 結構衝撃なんですけど…」※1

地方国公立は知名度に地域差あり？

――地方の学生からの相談かと思いますが、メリットもデメリットもわかるような相談です。実際のところも含めてびーやまさんはどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：僕も地方出身なのでこの気持ちわかります。地元の公立高校にいってそこから一番近い国公立大学に進学するのがエリートコースなんですよね。

しかも近所の人からも「すごいね」ってだけじゃなくて、「えらいね」とか「親孝行だね」みたいな感じで言われたりして、コスパのよさや地元への貢献度みたいな評価もくっついているイメージです。

そんな地元では無敵の地方国公立大学が東京では名前的に通用するのかしないのかで言うと、残念ながら通用しません。もちろん、バカにされるようなことも絶対にないですが、大体は「国立大出身なんだ。勉強できるんだね」くらいの評価です。地元で受けているようなエリート扱いはありません。

――地元との落差がすごいですね……。

びーやま：僕もそう思います。

でも、東京の人って国公立だったら超名門の東大や一橋大、東京科学大、私立でも難易度の高い早慶、MARCHを当たり前の存在として認識していますから、学歴に対する目が肥えているんですよね。

なので、地元の神童だったとしても「へぇ」くらいで終わってしまうことは多々あるように思います。悲しいことですが。

