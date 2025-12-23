今日23日の関東地方は、おおむね晴れ。最高気温は、前日と同じか低い予想。北よりの風は収まるものの、空気は冷たいままとなりそう。

今朝はこの時期らしい冷え込み 日中も気温はあまり上がらず

今朝の関東地方は多くの所で穏やかに晴れていて、放射冷却が強まっています。

午前6時までの最低気温は、昨日22日より低く、北部を中心に広く0℃以下に。前橋ではマイナス0.5℃と、今シーズン初めての冬日(最低気温0℃未満)となりました。





日中も、おおむね晴れて、にわか雨もないでしょう。気温はあまり上がらず、10℃前後に留まりそうです。風は比較的穏やかですが、空気は冷たいままでしょう。厚手のコートが活躍しそうです。

週間 天気が短い周期で変化 明日24日は冷たい雨

明日24日(水)は低気圧が通過するため断続的に雨。雪マークがついている所もありますが、明け方に、雨に雪が交じるくらいで、積もることはないでしょう。気温は、日中もほぼ横ばいで、8℃前後で経過します。北よりの風が吹いて、体感温度はさらに下がるでしょう。

雨のピークは夜の帰宅時間帯で、沿岸部ほど雨脚が強まりそうです。



25日(木)は雲を通して日が差すでしょう。ただ、午前も午後も局地的に雨雲が湧いてきます。

26日(金)は冬型の気圧配置となり、日中はスッキリと晴れるでしょう。

27日(土)から30日(火)にかけても大体晴れますが、気圧の谷がたびたび通過し、所々でにわか雨やにわか雪があります。

気温は上がったり下がったりで、日々の寒暖差が大。体調を崩さないよう、くれぐれもお気を付けください。