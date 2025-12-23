悲劇…地球生物が経験した「最初の大量絶滅」の実態。なんと、三葉虫の仲間は、半分以上が絶滅…「巨大噴火が起こした環境変動」の中身

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

今回は、オルドビス紀末の大量絶滅の様子を見ていきます。

海水準の低下が与えた甚大な影響

それではオルドビス紀末の大量絶滅のようすを見ていきましょう。

大量絶滅が始まる以前のオルドビス紀後半は温暖化が進行していました。海水準が高くなり、水深の浅い大陸棚は地球上の広範囲に分布していました。オルドビス紀の中期以降、浅瀬にはコケムシ、層孔虫、四放サンゴ、床板サンゴ、ウミユリなどの生物礁が発達していました。

現在のサンゴ礁とは構成するサンゴの種類が異なりますが、炭酸カルシウム（CaCO₃）の骨格が連結されて複雑で立体的な構造を形成していたのです。この複雑で立体的な生物礁はさまざまな生息環境や餌場を提供しました。この生物礁を住処としていた代表的な動物が三葉虫や腕足類です。また浮遊生活を送る筆石類や遊泳するコノドントなど、どの分類群も生物礁の周囲で種類を増やして繁栄していました。

ところが寒冷化による気温低下は、地球全体に大きな影響を及ぼしました。ゴンドワナ大陸では氷床が発達し、雨水が氷として固定されたため、世界的に海水準が80ｍも低下しました。当時の浅海の深さは不明ですが、現在の大陸棚の平均水深が130〜140ｍですから、もしかすると、寒冷化により地球上の浅海の半分以上が失われたかもしれません。

2段階にわたって絶滅した生物

オルドビス紀末に絶滅した生物が図「オルドビス紀後期の生物多様性の推移」にまとめられています。この図は各生物の分類群の多少を帯の幅で示したものであり、ある分類群の帯の幅が広い時期は種類が豊富であるのに対し、幅が狭い時期は種類が少ないことを表しています。ここでは分類群の種類として属の数が示されています。

そして帯の幅が急に狭くなった部分が大量絶滅の時期となります。この図から、絶滅は大量絶滅1（約4億4500万年前）と大量絶滅2（約4億4400万年前）の2段階で起きていることがわかります。

第1段階の絶滅…急激な寒冷化と海水準の低下による生物礁の打撃

急激な寒冷化に起因する海水準の低下により、広大な大陸棚は陸化したと考えられます。これにより、四放サンゴや床板サンゴからなる生物礁は大打撃を受けました。共に60％の属が絶滅したのです。そのほかにも、層孔虫、コケムシ、ウミユリなどの海底に生息した生物の多様性も急激に低下したことが知られています。

生物礁だけでなく、そこを住処としていた生物は生息域を奪われ、死滅しました。古生代を代表する動物である三葉虫は50％、腕足類は45％の属が絶滅したのです。

この時期の三葉虫の絶滅は繁栄が始まったカンブリア紀以降で最大級であったといわれています。この三葉虫や腕足類の絶滅は熱帯から温帯の海に生息していた分類群に顕著に見られ、冷水域に適応していたグループのみが生き残るという地域差が見られました。

第1段階の大量絶滅で最も大きな影響を受けたのが浮遊生活を送っていた筆石でした。カティアン期には18属の筆石が生存していましたが、3属を除いてすべてが絶滅しました。つまり約80％の属が絶滅したのです。三葉虫や腕足類の絶滅とは逆に、このときの筆石は寒冷な高緯度に生息するグループが絶滅し、温暖な低緯度に分布する種類が生存しました。

遊泳生活を行っていたコノドントも分類群の数が激減し、その絶滅にも地域差がありました。ゴンドワナ大陸の高緯度地域のものや、アバロニア大陸〜バルチカ大陸の南部〜ローレンシア大陸の南部などの冷水域に生息していたコノドントがほぼ壊滅しました。これに対し、低緯度に位置するローレンシア北部の温水域に生息していたコノドントの仲間は子孫を残し、後の時代の地層にも化石が確認できます。

第2段階の絶滅…温暖化と海洋の貧酸素化

寒冷期が約100万年続いたのち、地球は再び温暖化に向かいます。

この温暖化の原因を調べる研究はこれまでに行われていませんが、これにも中国の揚子江LIPの火山活動が関わっていると考えられます。温暖化が起きた約4億4400万年前も揚子江LIPの噴火は断続的に起きており、多量の二酸化炭素を火山ガスとして放出していたからです。二酸化炭素は温室効果ガスなので、大気中の濃度が増加すると地球温暖化が進むのです。

温暖化が進むと水温の上昇にともない、海水中の溶存酸素量が減少し、光合成に必要な二酸化炭素の溶解度も減少します。このような環境でプランクトンの死骸が大量に海底に堆積すると、分解の過程で海水中の酸素が消費され、貧酸素状態が発生します。貧酸素の環境では硫化水素（H₂S）を含む有毒な水塊が発達します。

このような貧酸素化が起きても、寒冷時期でしたら、海水は酸素を効果的に取り込んで溶存酸素量はもとに戻っていきます。冷たく塩分濃度が高い海水は密度が高いためにゴンドワナ大陸の周囲から沈下して深海底を循環します。これが海洋全体を大きくかき混ぜ、大気中の酸素を効果的に海水へ取り込んでくれるからです。

ところが温暖化が進むと、この海洋循環は停滞します。現在起きている地球温暖化でもわかる通り、温暖化による水温の上昇率は赤道付近では低く、極地域で高くなります。すると赤道地域と極地域での水温差が少なくなります。水温差は海水循環の推進力なので、これが少なくなると、循環は停滞します。

黒色頁岩が示す海中の貧酸素による絶滅

急激な温暖化が進んだ約4億4400万年前、このような海水中の溶存酸素量低下と海水循環の停滞が起こり、全地球規模で深海が貧酸素の環境となりました。

この貧酸素化の証拠の1つが黒色頁岩（black shale）とよばれる岩石がオルドビス紀末の地層に多く見られることです。これは海中が貧酸素状態となり、生物の死骸である有機炭素が酸素分解されずに海底へ堆積した地層です。

全世界での貧酸素状態の記録は、生物礁や腕足類の殻に含まれるウランの成分にも残されていました。ウランの中には重さの異なるタイプ（同位体）があり、その割合から当時の海の酸素の状態が推定できます。この時代の貧酸素化は図「オルドビス紀末の海洋変動」に示した計算結果によっても再現されています。

そして約4億4400万年前の温暖化では大陸の氷床が融け、海水準が急激に上昇し、最終的に100ｍも高くなりました。この海進にともなって硫化水素を含む有毒な水塊が深海から浅海に広がり、多くの生物にとって致命的な環境が出現したのです。

海洋の貧酸素化により絶滅した生物

貧酸素化した海水が世界中へ広がったことで、まずは深海にすんでいた三葉虫のグループが絶滅しました。三葉虫は1回目の絶滅を生き延びた属のうちの40％が絶滅したのです。この大量絶滅以降、三葉虫が大繁栄することはなく、後のペルム紀末（約2億5190万年前）の大量絶滅で完全に地球上から姿を消すまで細々と子孫を残していくことになりました。

一方、深海に生息していた腕足類の多くは絶滅を逃れ、後のシルル紀にも繁栄を続けました。

1回目の絶滅後に大繁栄を極めた腕足類も、2回目で大打撃

しかし、浅い海で繁栄していた腕足類は大打撃を受けます。その代表が1回目の絶滅後に高緯度から亜熱帯に至る縁海に繁栄したヒルナンシアン属です。この2回目の絶滅で腕足類は属の30％が絶滅しました。

浅い海を遊泳していたコノドントのグループも、この環境の悪化により絶滅に至りました。ところが、遠洋性のグループは生き残りました。もしかすると、遊泳力があるために、有毒な水塊から逃れて生息場を移せたのかもしれません。この遠洋性のコノドントは後の時代に海岸線沿いに勢力を広げ、繁栄したことが知られています。

海洋の貧酸素化と硫化水素を含む有毒な水塊の浅海への移動は四放サンゴ、床板サンゴ、ウミユリなどからなる生物礁の一部も絶滅させました。寒冷化による1回目の大量絶滅に比べると割合は少ないのですが、この時期に属が減少しました。

＊

続いては、5つの大絶滅のうち、陸上生物登場後に起こったものの、海洋生物だけにその影響を見ることができる「デボン紀後期の大量絶滅」について見ていきます。

オルドビス紀第2段階のときと同様、海洋の無酸素の痕跡を残す特異な地層「ケルヴァッサー層」と、そこから明かされる事実をご説明します。

