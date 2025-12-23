プラダ ビューティの新作ベースメイク登場♡自由な美を叶える名品3選

1913年の創設以来、常識を再定義し続けてきたプラダ。その自由な創造性とアバンギャルドな美学を受け継ぎ、プラダ ビューティからベースメイクの新作3種が登場します。仕上がりの美しさだけでなく、動きや光、肌そのものの魅力に着目した設計は、現代を生きる女性の感性にフィット。日常に寄り添いながらも、美の価値観を更新するラインナップに注目です♡

限定デザインで進化するクッション

プラダを代表する美容液クッションファンデーション「プラダメッシュクッション」から、限定デザインが登場。

Re-Nylonを贅沢に施したアイコニックなパッケージに、ブランドのシグネチャーカラーであるライトブルーを纏い、洗練とモダンさを両立しました。

独自の「モーションプロテクトテクノロジー」により、表情の動きに密着し、仕上がりが24時間持続。SPF50+PA+++で紫外線や乾燥から肌を守り、透明感3とうるおいを与えます。

価格:11,330円(税込)

SPF:SPF50+PA+++

展開カラー:全2色LC5,LN10

※数量限定。なくなり次第終了となります。

美肌フィルター級コンシーラー

「ブラーリングマイクロコレクティングコンシーラー」は、ソフトフォーカス効果で肌悩みを自然にぼかす美容液コンシーラー。

マイクロフィルター™パールテクノロジーが光を拡散し、厚塗り感のない美しい仕上がりを実現します。

V字シェイプのアプリケーターが細部まで正確にフィットし、カバー力は重ね方次第で自在に調整可能。スクワラン4やビタミンE5、ペプチド*6配合で、使うたびにうるおいとハリ感を与えます。

価格:6,270円(税込)

展開カラー:全4色LN2,LN3,LW3,MN5

名品パウダーが定番アイテムに

数量限定で登場し話題を集めた「リセットセッティングパウダー」が、待望の定番化。プラダグリーンでありながら、すべての肌トーンになじむ透明設計が特長です。

クリームからパウダーへ変化する独自テクスチャーで、しっとり感とさらさら感を両立。ミネラルパーライト7が皮脂を吸着し、テカリやヨレを防ぎながら、植物性スクワラン4配合でやわらかな肌へ導きます。

価格:14,300円(税込)／リフィル価格:10,450円(税込)

※2026年2月27日(金)全国発売

自由な美を纏うプラダの哲学

プラダ ビューティの新作ベースメイクは、肌を隠すのではなく、個性として引き立てるための存在。

動きや光に寄り添う処方、スキンケア発想の設計、そして洗練されたデザインが、毎日のメイク時間を特別なものへと変えてくれます。

自分らしい美しさを大切にしたい大人の女性にこそ選んでほしい、プラダならではの新章をぜひ体感してみてください♪