上質な素材感と普段使いの機能性を両立した実用派向け二つ折り財布で収納力も安心の【リー】モデル Amazonで販売中！
毎日の支出管理をスマートにするシンプルで使いやすい二つ折り財布で日常をアップデート【リー】の上質ソフトレザー財布 Amazonで販売中！
タウンやストリート、セレクトショップでも大人気で性別・世代を問わず多くの方に支持されているブランド「リー」から、使い込むほどに革の良さが表れ、深い味わいと変化が楽しめる上質でしっとりとした肌触りの高級ソフトカウレザー(牛革) を贅沢に使用した財布シリーズが登場。革の切替えし部分のコバ塗り加工がデザインのアクセントになりラグジュアリー感を演出。落ち着いたシンプルなデザインな中にも、Leeのデニムポケットのディテールを取り入れたクロスステッチがアイテムの良さを引き立てる。高級感のあるソフトカウレザー(牛革)の風合いと、長年愛用できるベーシックなデザインと機能性が絶妙にマッチしており、性別・世代を問わず幅広くお持ち頂けるので、プレゼント・ギフトにも最適。
柔らかく手に馴染むソフトレザーを採用した二つ折り財布で、高級感のある質感と扱いやすさを両立している。日常使いに適したデザインである。
紙幣やカード類をすっきりと収納できる構造で、支出管理をシンプルに行いたい人に適している。軽量で持ち運びにも便利なサイズ感である。
ブランドらしい落ち着いた雰囲気のカラーバリエーション展開により、性別を問わず使いやすい汎用性の高い財布となっている。
耐久性にも配慮した縫製と素材選定により、日常的な使用でも安心して長く使える仕様である。ギフトにも適したデザインである。
