収納力と快適な背負い心地を両立し日常使いをスマートに支える【アディダス】のリュックで毎日を軽快に Amazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
通学や通勤からスポーツシーンまで幅広く活躍する実用性とデザイン性を備えた【アディダス】のバックパック Amazonで販売中！
デイハイクや、毎日の通勤・通学、そして週末の小旅行にも活躍する、収納力があり、快適に背負える設計のアディダス テレックス バックパック。丈夫なナイロンのリップストップ生地など、軽い素材を使用した、トラディショナルなバックパックのデザイン。汗を素早く逃がす背面のCLIMACOOLパネルのおかげで、汗を気にせず前だけを向いて行ける。外側にはノートPCを出し入れしやすい専用の収納スペースを設け、さらに内側と外側に複数の小さなポケットを装備しているから、小物を分類できて便利。 そして速乾性に優れたファイバーが、さらりとした爽やかな肌触りを生む。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
複数の収納スペースを備え、荷物を整理しやすい設計のバックパックである。日常使いからスポーツ、通学まで幅広い用途に対応する実用性が魅力である。
→【アイテム詳細を見る】
背面とショルダーストラップにはクッション性を持たせ、長時間背負っても負担を感じにくい仕様となっている。快適なフィット感を重視した構造である。
耐久性に配慮した素材を使用し、日々の使用にも安心して対応できる。アクティブなライフスタイルにも適したタフな作りが特徴である。
→【アイテム詳細を見る】
ブランドらしいスポーティーなデザインで、コーディネートのアクセントとしても取り入れやすい。機能性と見た目を両立したリュックである。
