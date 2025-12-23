¡ÖÈËË»´ü¤Ê¤Î¤Ëº¤¤ë¤è¡ª²¿¤È¤«Íè¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×40¡î¤Î¹âÇ®¤ÇµÙ¤à¼Ò°÷¤Ø¤Î¡È½Ð¶Ð°µÎÏ¡É¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡©¡Ú¼ÒÏ«»Î¤¬²òÀâ¡Û
²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¤Ç¿ÈÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Þ¤¹¡£´ØÀá¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤â°´¨¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È40¡î¤Î¹âÇ®¡£º¤¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤ÎÉ÷¼ÙÌô¤òÉþÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇ®¤Ï°ú¤«¤º¡¢A¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤òµÙ¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¼þ°Ï¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤ë²ÝÄ¹¤ÈÆ±Î½¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Ê¤¤Éô²¼¡¡µ÷Î¥´¶¤ËÇº¤à2¿Í¤¬¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ø
¥Õ¥é¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¾å»Ê¤ËµÙ¤à¤³¤È¤òÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡ÖÈËË»´ü¤Ê¤Î¤Ëº¤¤ë¤è¡ª²¿¤È¤«Íè¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËµÙ¤ß¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍâÆü½Ð¼Ò¤¹¤ë¤È¡ÖÂÎÄ´´ÉÍý¤â»Å»ö¤Î¤¦¤Á¤À¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹âÇ®¤ÇµÙ¤ó¤À¼«Ê¬¤¬°¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¿¦¾ì¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤âÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¾å»Ê¤Î¼¸ÀÕ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾®ÅçÊþ»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¶Ð¤Î¶¯Í×¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡¡
¡¼ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ¤ó¤À½¾¶È°÷¤ò¼¸ÀÕ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡Âè3¾ò¤Ç¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Ï«Æ¯·ÀÌóË¡Âè5¾ò¡Ê°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡Ë¡§²ñ¼Ò¤Ï½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê½Ð¶Ð¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ä°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼ÌµÍý¤Ë½Ð¼Ò¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÀÕÇ¤¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤òÌµÍý¤ä¤êÆ¯¤«¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ï«Æ¯·ÀÌóË¡Âè5¾ò°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Åù´¶À÷¾É¤Ë´¶À÷¤·¤¿½¾¶È°÷¤òÌµÍý¤Ë½Ð¶Ð¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢Â¾¤Î½¾¶È°÷¤Ø¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤â³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ç®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½Ð¶Ð¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯·ÀÌóË¡Âè5¾ò¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ÆµÙ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÍ×µá¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼´ë¶ÈÂ¦¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©À°È÷¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½¾¶È°÷¤¬ÉÂµ¤µÙ²Ë¤ò´õË¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢´¶À÷¾É¤Ç¤¢¤ì¤Ð´¶À÷¤¬Ê¬¤«¤ë¤â¤Î¡ÊÉÂ±¡¤äÌô¶É¤ÎÎÎ¼ý¾Ú¡Ë¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¥Õ¥í¡¼¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿ÇÃÇ½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾®ÅçÊþ»Ò¡Ê¤³¤¸¤Þ ¤È¤â¤³¡Ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¿¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î»öÌ³½ê¥Û¥é¥¤¥º¥óÂåÉ½
ÀéÍÕ¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ç¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤ÎÂåÍýÀÁµá¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¤ÏÏ«Ì³¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï¤´ÁêÃÌ¡¢µëÍ¿·×»»¶ÈÌ³¤äµëÍ¿¥½¥Õ¥È¤ÎÆ³Æþ¡¦ÀßÄê³ÎÇ§¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤È¿Í¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ä¹ß· Ë§»Ò¡Ë