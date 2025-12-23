シャオミのモバイルバッテリーが回収対象に！ 火災の危険あり。年末にチェックしておきたいリコール情報
2025年9月2日よりモバイルバッテリーのリコールを実施している小米技術（シャオミ）日本。特定の使用状況でバッテリーが過熱し、火災の危険があるためです。安全のため、対象製品を持っている人は直ちに使用を中止し、回収・返金の手続きを行うことが推奨されます。
・スカイブルー（JANコード：6941812795651）
・タン（JANコード：6941812792155）
手元の製品が対象かどうかを判断するには、製品に記載されている「SNコード」を確認する必要があります。記載位置は製品のバージョンによって異なり、さらに複数の場所に記載されている場合があるため、注意深くチェックすることが大切です。
対象製品の特定方法と詳細リコール対象は「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」で、型番は「PB2030MI」です。2024年8〜9月まで販売された107台が該当します。 対象となるカラーは以下の2種類です。
