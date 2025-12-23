年末の大掃除でチェックしておきたいリコール情報。製品によっては事故につながる恐れもあります。今回は9月2日に発表した小米技術（シャオミ）日本のモバイルバッテリーのリコールについて解説します。（サムネイル画像出典：PRILL / Shutterstock.com）

2025年9月2日よりモバイルバッテリーのリコールを実施している小米技術（シャオミ）日本。特定の使用状況でバッテリーが過熱し、火災の危険があるためです。安全のため、対象製品を持っている人は直ちに使用を中止し、回収・返金の手続きを行うことが推奨されます。

【画像】10秒で分かるリコールまとめ

対象製品の特定方法と詳細

リコール対象は「Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh（Integrated Cable）」で、型番は「PB2030MI」です。2024年8〜9月まで販売された107台が該当します。 対象となるカラーは以下の2種類です。

・スカイブルー（JANコード：6941812795651）
・タン（JANコード：6941812792155）

手元の製品が対象かどうかを判断するには、製品に記載されている「SNコード」を確認する必要があります。記載位置は製品のバージョンによって異なり、さらに複数の場所に記載されている場合があるため、注意深くチェックすることが大切です。

リコールの理由と回収・返金の手続き

今回の措置は、特定の使用状況下で不具合が発生し、バッテリーが過熱して火災の危険があるために行われます。対策内容は「回収および返金」です。 対象製品を持っている場合や、SNコードの確認で不明な点がある場合は、小米技術日本の窓口まで連絡しましょう。(文:All About ニュース編集部)