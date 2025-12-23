サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、きのう（22日）、DFの柳育崇選手が、J3の栃木SCへ移籍することを発表しました。

柳選手は千葉県出身の31歳で、アルビレックス新潟や栃木SCでプレーした後、2022年シーズンからファジアーノ岡山に加入。DFとして活躍し、キャプテンとしてチームをJ1へと導きました。

J1初挑戦となった今季は副キャプテンを務めましたが、出場は４試合のみ。来季でのさらなる活躍が期待されていました。

柳選手は、今季について「なかなか試合に出られず、もどかしい時間を過ごしてきました」と振り返り、古巣であるJ3・栃木SCへの移籍については、「岡山で多くのことを学んだからこそ、この決断に自信を持って挑むことができます。自分なりの挑戦を楽しみ、もっと成長していきます」とコメントしています。

柳育崇選手のコメント全文

「ファジアーノ岡山に関わる全ての皆様へ。



この度、古巣でもある栃木SCに移籍することを決めました。



岡山に来て4年。プレーオフ敗退、キャプテン、J1昇格、岡山における J1 元年と本当に濃い時間を過ごしてきました。特に昨年のJ1昇格を決めた試合は、今でも心に焼き付いていますし、一生忘れることはありません。



それでもほとんどは悔しい記憶で、特に今年はなかなか試合に出られず、もどかしい時間を過ごしてきました。



それでも応援してくれる方達、どんな立場でも全力でプレーするチームメイトに支えられて走り続けることができました。本当に感謝しています。



クラブとしては、J1残留を決めることができ、それだけクラブとしても成長している証拠だと思います。だからこそ、これからも”岡山らしさ”を失わず、更に発展し続けていくことを願っています。



岡山での日々を通じて、自分はサッカーが大好きなのだと改めて感じることができました。チームとして、選手として、人としてどう在るべきか。岡山で多くのことを学んだからこそ、この決断に自信を持って挑むことができます。



自分なりの挑戦を楽しみ、もっと成長していきます。本当に4年間ありがとうございました！」