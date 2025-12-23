フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが元人気スケーターとのショットを公開した。

ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ね、２１日まで東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手権のフジテレビ系放送番組で解説を務めた荒川さん。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「一緒に競争した人たち」と英語でつづり、茶髪の女性との２ショットをアップした。

その正体とは、ソルトレークシティー五輪代表の恩田美栄さん。現在はコーチや審判としても活動しており、今大会ではテクニカルスペシャリストを務めた。荒川さんは「＃よっちゃん ＃ｙｏｓｈｉｅｏｎｄａ ＃２００５ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ スケーター ＃２０２５ｔｅｃｈｎｉｃａｌ スペシャリスト ＃２０２５ｃｏｍｍｅｎｔａｔｅｒ」とハッシュタグを付けた。

フォロワーは「荒川さんに恩田さん リアルタイムでお二人のご活躍を拝見していました。やだ、嬉しくて泣きそう」「恩田さん、懐かしい〜！！」「２００５年の全日本も歴史に残る熱戦でしたね」「恩田さん今は技術審判になられたんですね！」「恩田さーんＴＶで見てましたよ」「え？え？え？恩田のよっちゃんも来てたの？？」「久しぶりの美栄ちゃん！！好きなスケーターのひとり」と喜んだ。