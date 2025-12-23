ダウ平均は３日続伸 幅広いセクターに買い広がる＝米国株概況
NY株式22日（NY時間16:22）（日本時間06:22）
ダウ平均 48362.68（+227.79 +0.47%）
S＆P500 6878.49（+43.99 +0.64%）
ナスダック 23428.83（+121.21 +0.52%）
CME日経平均先物 50505（大証終比：+85 +0.17%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は３日続伸。本日はＩＴ・ハイテク株を始め、幅広いセクターに買いが広がった。クリスマス週の始まりとなる本日、市場はＩＴ・ハイテク株が持ち直せるのか見極めようとしている。先週はＡＩ関連が持ち直し、特に不振が目立っていたオラクル＜ORCL＞が上昇を牽引していたほか、エヌビディア＜NVDA＞も回復基調を示していた。
しかし、投資家の間では割高感への懸念は根強く、資金が出遅れ株へローテーションする中、ＡＩ株が年末にかけて再び主導権を維持できるのかに注目を集めている。また、Ｓ＆Ｐ５００が重要なテクニカル水準を維持できていないことから、年末年始の「サンタクロース・ラリー」が実現するのかにも懐疑的な見方が出ている状況。
ただ、来年の相場への期待も広がっている中、本日はプラス圏を終始維持していた。
今週の米株式市場はクリスマスイブの水曜日に短縮取引となり、木曜日はクリスマスで休場。明日は発表が遅延していた米ＧＤＰの公表が予定されており、目先の注目となりそうだ。
ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞が上昇。同社の買収を巡ってネットフリックス＜NFLX＞とパラマウント・スカイダンス＜PSKY＞の買収合戦が過熱している。パラマウント側は買収案を修正し、富豪のラリー・エリソン氏が資金調達を保証することを追加。同氏はオラクルの創業者でパラマウントのデビット・エリソンＣＥＯの父親。
オラクル＜ORCL＞が３日続伸。アナリストが「買い」の投資判断を再確認した。目標株価は２８０ドルと先週末終値から４６％の高い水準。
ロケット開発のロケット・ラボ＜RKLB＞が上昇。同社史上最大となる単一案件で、１８基の衛星を設計・製造する契約を獲得したと発表。
投資・会計ソフトウエアのクリアウォーター・アナリティクス＜CWAN＞が上昇。投資グループが同社の買収で合意した。
ウーバー＜UBER＞やリフト＜LYFT＞といった配車サービスが上昇。ウーバーは百度のロボタクシー「アポロ・ゴー（ＲＴ６）」を使ったロンドンでのパイロットプログラムを２０２６年前半に開始し、同年末までに同市で商用サービスを始める見通しだと発表。
太陽光のＴ１エナジー＜TE＞が上昇。同社はトリーティー・オーク・クリーン・エナジー社と、少なくとも９００メガワット分の太陽光モジュールを供給する３年契約を締結した。
英資産運用のジャナス・ヘンダーソン＜JHG＞が上昇。アクティビスト（物言う投資家）のペルツ氏率いる投資会社トライアンと、グローバル投資会社ジェネラル・カタリストは、同社を買収することで合意した。約７４億ドルと評価。
再生可能エネルギーのドミニオン・エナジー＜D＞が下落。同社は洋上風力発電も手掛けるが、米政府が東海岸沖で建設中の５つすべての洋上風力発電所について、リース契約を一時停止する。
バイオ医薬品のサイトキネティックス＜CYTK＞が上昇。致死性の心疾患を持つ成人向け治療薬についてＦＤＡの承認を取得した。
ワーナー＜WBD＞ 28.75（+0.98 +3.53%）
