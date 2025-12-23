米１０年債利回り上昇 オプション市場では来年にかけて４％までの低下を見込む＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 オプション市場では来年にかけて４％までの低下を見込む＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）

米2年債 3.503（+0.019）

米10年債 4.161（+0.014）

米30年債 4.834（+0.010）

期待インフレ率 2.226（-0.010）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。特に主要な経済指標の発表もない中、利回りはプラス圏での推移が続いた。ただ、オプション市場では来年にかけて、１０年債利回りが再び４％まで低下することを見込んだオプション取引が活発化している。



ＣＭＥの建玉データによると、３月限の１０年国債オプションの特定の契約に大量の買いが入り、支払われたプレミアムは約８０００万ドル、建玉は１７万１１５３枚に達しているという。



３月限の米国債オプションは２月２０日に満期を迎え、トレーダーは１月のＦＯＭＣ後の金利見通しの変化を見越したポジションを取っている。



なお、この日は２年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回り、やや利回りは上昇の反応を見せていた。



２－１０年債の利回り格差は+６６（前営業日：+６６）。



＊米２年債入札結果

最高落札利回り 3.499％（WI：3.496％）

応札倍率 2.54倍（前回：2.68倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト