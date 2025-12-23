NY金先物2 月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4469.40（+82.10 +1.87%）



金２月限は大幅続伸。時間外取引では、アジア時間から買い優勢となり、４４００ドル超えとなった。欧州時間の取引開始後も上伸の勢いは衰えず、４４５０ドルを上抜くまで値を飛ばした。その後、上げ幅を縮小も５０ドル超の上げ幅を維持した。日中取引開始後は買い一巡後、前半で上げ幅を縮小したが、足元のドル安に加え、来年のドル離れを見込んだ買いや、米国・ベネズエラ間の緊張などで地政学的リスクが強く、金をポートフォリオに組み込みたいと考える投資家が多く、買い意欲は旺盛。中盤から再度、上げ幅を拡大し、さらに上値追いとなった。



MINKABU PRESS

