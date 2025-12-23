『NHK紅白歌合戦』への初出場が決定した5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、冬の遊園地にやってきた！ ハイテンションでどんなアトラクションもクリアしちゃう塩粼太智、隣で優しく励ましてくれる曽野舜太、絶叫系も高いところも怖がる吉田仁人、あなたが遊園地でデートしたいメンバーは!?

M!LKが訪れたのは、東京の遊園地・よみうりランド。40機種以上のアトラクションや、関東最大級のスケールを誇るイルミネーションが人気だ。ここでM!LKは、「絶叫アトラクションの克服を手伝ってほしい」と依頼してきた女性に協力することになった。

最初のアトラクションは、5歳から乗れる超初心者向けのわんわんコースターわんデット。依頼人と一緒に乗ったのは、同じく絶叫アトラクションが超苦手な吉田だ。

依頼人のサポート役であるはずの吉田は、あまりにも怖くて自分のことで精いっぱい。乗車前から顔をこわばらせ、走行中は今にも泣きだしそうな声を上げ、終了後は放心状態で「厳しい……」とポツリ。対する依頼人は、「結構いけました！」と笑顔だった。

次のアトラクションは、60メートルの高さから落下するクレージーストン。吉田は絶叫系も高所もNGなため、塩粼と曽野が依頼人を両隣でサポートした。

曽野が「大丈夫やで！」「絶対いける！ 頑張ろ頑張ろ！」と依頼人を勇気づけるのに対して、塩粼は「もう落ちるんちゃう!? わっはっは！」とハイテンションで1人爆笑！ 彼らのおかげで依頼人は、かなり怖がりながらもクレージーストンをクリアした。

最後のアトラクションは、22メートルの高さから飛び降りるバンジージャンプ。「全然余裕やんな！」「全然怖ないやん！」と、最初こそ余裕だったサポート役の塩粼は、途中で「ごめん！ かっこつけていたけど全然怖い！」とひるんだが、依頼人を勇気づけるために飛んだ！

そんな塩粼の漢気や、下で見守る曽野と吉田の声援に後押しされて、依頼人も見事バンジージャンプをクリア。「よういった！」「よく頑張った！」「これいけちゃったらなんでもいける！」と、M!LKの3人は依頼人を盛大な拍手で称えた。

なお、M!LKのよみうりランドロケVTRは、12月16日深夜に放送されたM!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。X上は、「だいちゃん漢気！ かっこいい！」「太智くんめっちゃ楽しそうで煽っていた笑笑 一緒に乗ったら気が紛れそう！」「舜ちゃんがずっと隣で励ましてあげているのにキュンとしました」「吉田さん、かわいそかわいいの代表すぎて滅」といった声で大盛り上がりだった。

