オードリー春日俊彰がプロデューサーの旅番組「春日ロケーション」の新作 シーズン5の公開が決定！

“春日P”が限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使う、この番組でしか見られないゆるくて仲良しな“春日旅”。

シーズン5はHuluにて2026年1月2日（金）18時から配信スタート。連動し、地上波番組を日本テレビ（関東ローカルほか）にて1月2日（金）25時25分から放送。

Hulu：https://www.hulu.jp/kasuga-location-kasuga-producers-travel-program/

さらにシーズン5決定を記念し、12月26日（金）18時から、神奈川・鎌倉、東京・久我山を旅したシーズン3の全話をTVerにて期間限定で一挙配信！

TVer：https://tver.jp/series/sr0q2ajxg3

今回も春日旅に同行するのは、春日Pが信頼を寄せる2人！春日Pと20年来の付き合いのある親友のサトミツこと、お笑いコンビ・どきどきキャンプで活動するほか、放送作家としてテレビ・ラジオでも活躍する佐藤満春。もう一人は佐藤を師と仰ぎ、オードリーのラジオ番組のヘビーリスナーでもある松田好花。松田は日向坂46からの卒業を発表してから初めての「春日ロケーション」旅となる。春日Pは松田のブログを読むほど仲良し！3人組による今回もゆる〜い旅が始まる！

【シーズン5のロケ地は赤羽】

これまで魅力があふれる各地で旅を満喫してきた春日P一行。今回、春日Pがロケ地に選んだのは東京・赤羽。「本当に住みやすい街大賞」で第1位に輝いたこともある、ファミリー層にも注目のエリア！2026年の最初にどうしても赤羽を紹介したい理由があったとのことで、赤羽へロケに。

まずは、赤羽といえばせんべろの街。「赤羽一番街」という商店街で撮れ高を狙う。番組では恒例となった「赤羽横断ウルトラクイズ」が今回も登場。正解者だけがご褒美として、赤羽グルメをゲット！「赤羽には、昭和31年から続く、地元のお祭りがあります。毎年4月に開催される、そのお祭りの名前は？」など、赤羽一番街に関する問題を出題。クイズ＆グルメを楽しみながら商店街を練り歩く。

さらに、お正月らしく都内屈指のパワースポット・赤羽八幡神社で運試し！赤羽八幡神社は、勝負の神様として受験生やスポーツ選手が参拝するパワースポット。2026年最も運気が良い「春日ロケーション」メンバーは誰なのか!?

そして、過去3回にわたって開催された名物企画「春スポ」。今回は新年ということで、昔懐かしいお正月の遊びを「春日ロケーション」風にアレンジして対決。けん玉、トントン相撲、福笑いなど、負けられない戦いで大盛り上がり！

番組内では、松田の卒業発表後初のロケーションということで「松田の今後」や、「番組の今後」などについても3人が語り合う。そして、なぜか松田の目には涙が…。

見ごたえたっぷりの全6話。春日Pが独自の目線でプロデュースした、グルメあり・レジャーあり・情報ありのゆるゆる仲良し旅をお楽しみに！

【地上波】

放送日時 1月2日（金）25時25分〜25時55分

日本テレビ（関東ローカルほか）

【配信】

●Hulu

2026年1月2日（金）18時から#1配信 以降毎週金曜18時に1話ずつ独占配信

＃1：2026年1月2日（金）18:00〜

＃2：1月9日（金）18:00〜

＃3：1月16日（金）18:00〜

＃4：1月23日（金）18:00〜

＃5：1月30日（金）18:00〜

＃6：2月6日（金）18:00〜

※配信回、配信スケジュールは変更になる場合があります

https://www.hulu.jp/kasuga-location-kasuga-producers-travel-program/

●TVer

シーズン5のスタート記念として、シーズン3全話期間限定配信

12月26日（金）18:00〜

https://tver.jp/series/sr0q2ajxg3

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/kasuga-location/

■公式X @kasuga_location

■公式Instagram @kasuga_location

■公式TikTok @kasuga_location

■番組推奨ハッシュタグ #春日ロケーション