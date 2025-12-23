NNNと読売新聞が12月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は73％と、高い水準を維持していることが分かりました。その世論調査はどのように行っているのか、現場を特別に取材しました。

■官邸に「閣下」が…

22日、首相官邸へと入ったデーモン閣下。“閣下”を招いて行われたのは、高市首相との意見交換会です。

こっちのけんとさんや小室哲哉さんら、アーティストやクリエーターが出席しました。

高市首相はこのあと、首相として初めての年末を迎えるにあたり、麻生副総裁・菅元首相・岸田元首相・石破前首相と、歴代首相4人のもとを訪問。年末のあいさつの他、国会運営などについて、意見交換を行いました。

■最新世論調査 高い支持率の理由は？

首相就任から約2か月。

NNNと読売新聞が12月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は73％と、発足以降、下がることなく、ほぼ横ばい。

支持の理由を見てみると…。

「政策に期待できる」が29％、「首相に指導力がある」が24％、「首相が信頼できる」「他によい人がいない」がそれぞれ19％などとなっています。

内閣は、高い支持をキープしていますが、自民党の支持率を見ると前回から2ポイントダウンしていて、ある自民党議員は「野党や他党の手柄に見えるやり方になっている」と指摘しています。

■おこめ券反対59％も…補正予算61％が評価

また、政府は自治体が配布する「おこめ券」を支援する方針を示していますが、「おこめ券」の配布については、「反対」が59％と先月から17ポイント上昇するなど評判はよくなく、政府関係者からは…。

政府関係者

「国民もその場限りの施策をあまり期待していないんでしょう」

一方で、子ども1人あたり2万円の給付などを盛り込んだ補正予算については「評価する」が61％で、「評価しない」を大きく上回っています。

中国に対する姿勢についても、「評価する」が62％と高くなっています。

■世論調査の現場を取材 研修では…

その世論調査が行われていたのは北海道札幌市。今回、特別にその現場を取材しました。

世論調査 オペレーター

「ただいま高市内閣の支持率などの調査を行っており、全国の有権者の方にご協力をお願いしております」

毎月1回、金曜日から日曜日にかけて18歳以上の有権者に電話で調査を行い、回答を集める「世論調査」。機械でランダムに作られた電話番号にかけていきます。

調査に先立って、オペレーター向けに行われる研修では…。

世論調査 マネージャー 木村亮太さん

「大事なのは、毎月、同じ方法で、同じルールで、同じ聞き方でやること。みなさんの中で1人でもルールが違うと、データとして正しいものになりません」

質問文をそのまま読み上げることが、正確な調査のためには重要だといいます。

■意外な“NGワード”は…？

回答を得る中で注意が必要だという意外な“NGワード”も。

世論調査 マネージャー 木村亮太さん

「答えが不明瞭で重ね聞きする場合、『強いて言えば』という表現は回答を強要する印象を与えるので禁止。質問に答えてもらったときに『ありがとうございます』ではなく『かしこまりました』などと言う」

「ありがとうございます」は相手の回答を肯定しているように聞こえるため、使用禁止だといいます。

■「そういうお答えも貴重なご意見です」

回答を集めるのは、オペレーター歴26年の“ベテラン”でも簡単ではなく…。

オペレーター歴26年 小川和子さん

「はい、はい、あ、お忙しいですか？ それではまた改めます」

「お仕事先でございますか？ 大変申し訳ございませんでした」

中には、着信拒否される場面もありました。

オペレーター歴26年 小川和子さん

「年配であっても若い人であっても、興味がある方ばかりではないので『難しくて分からない』と向こうが言うと、そういうお答えも貴重なご意見ですと」

オペレーターが回答集めを焦らないよう、ノルマは課さないといいます。

3日間電話をかけ続け、今回の世論調査ではあわせて1034人から回答が集まりました。

世論調査 マネージャー 木村亮太さん

「関心がないという人の意見もしっかり聞いていく。対象者の方の生の声をしっかりとデータに反映することが一番大事」

（12月22日放送『news zero』より）