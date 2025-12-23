2026年1月3日（土）よる9時〜10時54分 日本テレビ系で「完全密着！箱根駅伝 〜204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏〜」の放送が決定！（TVerでライブ配信あり）

「第102回箱根駅伝」21チームが繰り広げる往復12時間に渡る激闘に、中継と取材、合計200台以上のカメラが完全密着。優勝、大記録、たすきリレー、給水、仲間との絆…その裏にある数々のドラマ、夢と感謝の継走を2時間の生放送ですべてお届け。

注目は、各チームの監督が乗る運営管理車に設置した「監督カメラ」。勝負を分けたシーンの裏には何があったのか？すべての真実が記録された「監督カメラ」映像を初の即日公開！

そして、一本のたすきをつなぐため青春の全てをかけて箱根に挑む学生たち。その“学生ひとりひとりの物語”をお届けするのは、MC・山里亮太と本田翼！SPゲスト・大泉洋！

■MC：山里亮太 コメント

母の夢は僕が箱根駅伝を走ることでした。僕が中学の時に駅伝の学校代表になった時は本当に喜んでくれて、本番の朝、こっそり買っていた新しいシューズをプレゼントしてくれました。すごく嬉しかったのを覚えてます。レースは慣れない靴を履いたことが強烈な靴擦れを起こし大ブレーキ、たすきをかなり後ろにやってしまいましたが、今でもその時の色々な気持ちを覚えています。そんな母の夢を時間はかかりましたが、こういった形で叶えられて嬉しいです。支える仲間や家族の気持ちをしっかり届けられたらと思います。

■MC：本田翼 コメント

前回この番組に携わらせていただき、たすきに込めた選手の思いや仲間・指導者・家族との絆を身にしみて感じることができました。「第102回箱根駅伝」も、皆さんと一緒に選手たちの熱い走りを応援しつつ、箱根駅伝の魅力を最大限お届けできればと思っています。

■SPゲスト：大泉洋 コメント

箱根駅伝はまさにお正月の風物詩として、長年楽しませていただいてきました。レースの面白さに加え、たすきを必死に繋いでいく学生たちの闘い、そしてそれを支えるまわりの方々の熱い思いが人々の感動を呼ぶのだと思います。今回は皆さんと共に、勝ち負け以上に箱根駅伝の裏側にも注目したいです。

■箱根駅伝のスターら豪華ゲストがスタジオ生出演

中継の1号車解説も務めるレジェンド 渡辺康幸、熱い学生の姿に涙するスポーツ大好き 井森美幸、日本大学時代に箱根駅伝2度出場 和田正人、中学時代は陸上部 幼少の頃から家族で観戦 井桁弘恵がゲスト出演！

■番組概要

「第102回東京箱根間往復大学駅伝競走」の復路フィニッシュから7時間後、2日間に渡るレースの裏側を2時間の生放送でお届け。217.1kmの中で中継と取材合わせて200台を超えるカメラがとらえた数々のドラマ。21チームがたすきに込めた熱い思いや、支えてくれた仲間・家族との絆…中継では映らなかった真実が明らかに！各チームの運営管理車に設置した「監督カメラ」映像も即日公開。さらに、どこよりも早い優勝チームの出演にも注目。

「完全密着！箱根駅伝 〜204台のカメラがとらえた歓喜と涙の舞台裏〜」

1月3日（土）よる9時〜10時54分

日本テレビ系全国ネットで生放送 ・ TVerでライブ配信

【MC】山里亮太・本田翼

【SPゲスト】大泉洋

【解説】渡辺康幸

【ゲスト】井森美幸・和田正人・井桁弘恵