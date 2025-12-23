【牡牛座】週間タロット占い《来週：2025年12月29日〜2026年1月4日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月29日〜2026年1月4日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では相手を気遣わないといけないです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
その日時々で自分の行動が変化するので、色々な人を困らせてしまう可能性があります。大事な人には、その都度言葉での説明をしていくと良いでしょう。仕事や公の場ではレベルが低い活動をしている人を容認しないといけないことが、いつも以上にモヤモヤしてしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手の不安や不満がダイレクトに飛んできます。寂しくない分、向き合わないといけないことや変更しないといけないことがあり、周囲への態度も変わるでしょう。シングルの方は、情熱を表に出さない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があまり深く考えずに行動をとります。
｜時期｜
12月29日 駆け引きをする ／ 1日4日 自分を下げて見せる
｜ラッキーアイテム｜
野外
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞