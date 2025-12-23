いよいよ12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に出場し、12月29日の1回戦、青森代表・青森山田とフクダ電子アリーナで対戦する和歌山代表・初芝橋本の応援したい5つのポイントを紹介します。



1.県内有数のスポーツ強豪校 頂点を狙い続けるサッカー部



サッカー部に加え、今年度の全国大会出場は、柔道部、バスケットボール部、硬式テニス部、陸上部。サッカー部は、学校創立年と同じく1991年に創部。

卒業生には、吉原宏太さん、岡山一成さん、金明輝さん、酒本憲幸さんの他、今も活躍するJ1・岡山のMF末吉塁選手、J2・FC今治のGK立川小太郎選手、など、Jリーガーを多数輩出しています。

インターハイは18回出場、全国選手権は今大会で18回目の出場となり、どちらも県内最多の出場回数を誇ります。

1995年・74回大会のベスト4が最高記録、当時1年生でスタンドから声援を送っていた部員の1人が現職の阪中義博監督です。

チームが掲げる目標は「もう一度、ベスト4」へ。

2.去年の選手権、夏の県高校総体決勝敗戦での悔しさを力に前線躍動、全員攻守で頂点に



決定力不足に加え、夏の県高校総体決勝では、けが人が相次いだ影響でバランスが崩れ、クリアミスを突かれたチーム。

悔しさを機に夏からは、全員の意識が高まり、積極的な声かけを徹底して連係面で大きな向上が見られるようになりました。

また、けが人代役も含め起用されたメンバーで練習試合を重ねる中、前線の選手が急成長。選手権県大会では4試合26得点1失点と、全員攻撃全員守備のチームへと変貌を遂げました。

3.雪辱を期して臨んだ和歌山県大会決勝



11月の全国高校サッカー選手権和歌山大会の決勝、相手は、去年の選手権、今年の夏の県高校総体決勝で敗れた「近大和歌山」でした。

試合は前半4分、近大和歌山のゴール前での跳ね返りのボールをキャプテン西真那人選手(3年)がミドルシュートを放ち先制、その後は膠着状態が続き1対0で前半を終えます。

後半35分には、金森日向大選手(3年)が右サイドからのクロスに頭で合わせてゴール、近大和歌山は後半に猛攻を見せるも、初芝橋本は堅い守備でゴールを許さず、2対0で勝利。粘り強さが結果に繋がった試合となりました。

4.カギとなる守備陣の奮闘



守備の安定感に加え、サイド攻撃の切れ味がチームの強みです。

屈強なフィジカルで対人守備に秀でるキャプテン・西真那人選手(3年)をはじめ、左足のキックを武器とする足立優太選手(3年)に注目です。

足立選手の左足から放たれるボールには独特の軌道と鋭さがあり、相手にとっては「読みにくいボール」。

またロングスローも光り、チームの攻撃力を引き上げる大きな要因となっています。

5.志高く挑戦するチームが魅力



選手の能力を最大限引き出す阪中義博監督は「チームは例年以上の団結力だ」と自信をみせます。さらに「試合ごとに強くなるから面白い」と話し、全国の舞台でも一体感溢れるプレーに期待が高まります。



